Ход строительства мостов через Шексну в Череповце и через Обь в Новосибирске

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Новый Архангельский мост через Шексну в Череповец

Протяжённость моста составит 1 км 131,9 метров, а общая протяжённость моста вместе с подходами — 3500 м.

-число полос движения — 6

-высота пилонов от проезжей — 91 м

-высота подмостового габарита в судоходном пролёте — 17 м

-длина вант — 5 428 м

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Центральный мост — строящийся мост в Новосибирске, включающий в себя переход протяженностью 1,5 км и масштабные развязки, прежде всего, на левом берегу Оби. Мост соединит площадь инженера Будагова с площадью Труда и пройдёт параллельно существующему железнодорожному переходу. Мост обеспечит выходы на федеральные трассы «Иртыш», «Чуйский тракт» и «Сибирь» и будет четвёртым автомобильным мостом через Обь в городской черте Новосибирска.

Общая протяжённость проектируемого шестиполосного моста — 5,1 км (над рекой — 850 м), расчетная скорость движения транспорта — 100 км/час.

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