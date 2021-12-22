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Блог компании Geoscan™ ⇒ Российские проекты за рубежом

Геоскан победил в международном конкурсе шоу дронов

 © www.geoscan.aero

Вчера, 21 декабря, организаторы Вторых международных соревнований по шоу дронов объявили победителей. Компания «Геоскан» заняла первое место в номинации «Лучшее шоу из 1000+ дронов». Также мы получили специальный приз за выдающийся вклад в развитие этой индустрии!

В конкурсе участвовало 214 команд из 104 стран мира. Геоскан подал заявку с видео шоу, которое прошло в Саудовской Аравии.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/maFNlzK1cbo

Команда судей также была международная, и помимо инженеров и 3D-аниматоров среди них был представитель Всемирного фонда дикой природы. Это еще раз подчеркивает тот факт, что шоу дронов — это не только высокотехнологичное мероприятие, в отличие от салютов оно не наносит вреда экологии.

Семен Лапко, руководитель направления шоу дронов ГК «Геоскан», отмечает: «Мы рады, что эксперты оценили наши усилия в развитии шоу дронов. Это мотивирует нас мыслить шире, создавать более яркие, масштабные и насыщенные представления и, конечно, ставить новые рекорды».
Источник: https://www.geoscan.aero/ru/blog/ge...mezhdunarodnom-konkurse-shou-dronov

Шоу дронов, световое шоу, дроны, коптеры, Геоскан
  • Badassgoliath Badassgoliath
    22.12.2119:51:54

    шоу дронов — это не только высокотехнологичное мероприятие, в отличие от салютов оно не наносит вреда экологии.

    Вы, конечно, молодцы. Но с этими экозаскоками перебирать тоже не стоит. Салют наносит вред экологии?

    #1245091
    • Нет аватара opt1mist
      23.12.2108:57:52

      Одно другое не отменяет, у каждого инструмента свои преимущества. А при желании можно и объединить в рамках одного шоу.

      #1245111
  • Нет аватара Инженер2015
    23.12.2100:24:49

    Поздравляю    

    Успехов Вам и дальнейшего продвижения!

    #1245104
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