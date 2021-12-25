МС-21-300 с крылом из российских композитов выполнил первый полет
Сегодня самолет МС-21-300, крыло которого изготовлено из полимерных композиционных материалов российского производства, совершил первый полет. Лайнер поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода — филиала компании «Иркут» Объединенной авиастроительной корпорации. Полет прошел в штатном режиме.
Самолет пилотировал экипаж в составе летчика-испытателя, Героя России Романа Таскаева и летчика-испытателя, Героя России Олега Кононенко. «Полетное задание выполнено полностью. Системы самолета работали в штатном режиме», — сообщил Роман Таскаев.
МС-21-300/310 — среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевой особенностью является крыло из композиционных материалов.
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