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Авиация

МС-21-300 с крылом из российских композитов выполнил первый полет

 © rostec.ru

Сегодня самолет МС-21-300, крыло которого изготовлено из полимерных композиционных материалов российского производства, совершил первый полет. Лайнер поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода — филиала компании «Иркут» Объединенной авиастроительной корпорации. Полет прошел в штатном режиме.

Самолет пилотировал экипаж в составе летчика-испытателя, Героя России Романа Таскаева и летчика-испытателя, Героя России Олега Кононенко. «Полетное задание выполнено полностью. Системы самолета работали в штатном режиме», — сообщил Роман Таскаев.

МС-21-300/310 — среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевой особенностью является крыло из композиционных материалов.

Источник: https://rostec.ru/news/ms-21-300-s-...h-kompozitov-vypolnil-pervyy-polet/

МС-21-300, Иркут
  • Clausson Clausson
    25.12.2109:48:50

    Свершилось. Ура.

    #1245186
  • Ярослав Киньков Ярослав Киньков
    25.12.2109:57:58

    Кто в курсе, сколько надо будет примерно налетать на крыле из наших композитов, для получения разрешения?

    #1245187
    • user78 user78
      25.12.2111:00:52

      К осени 2022 сертифицируют и с версию с крылом из полностью российских композитов. В цехе окончательной сборки ещё три МС-21 с таким крылом.

      Сегодня взлетел первый серийный МС-21, до конца 2022 он поступит в авиакомпанию «Россия» (дочка «Аэрофлота») и начнёт выполнять регулярные рейсы.

      Меньше года осталось до момента, когда можно будет покататься на МС-21!    

      #1245196
  • Нет аватара tumanov79
    25.12.2110:29:04

    Да! Свершилось! Очень радует и первый полет самолета из российский композитов и то, что Росатом создал технологическую полностью всю цепочку производства композитов! Это огромное достижение за всю новейшую историю России! Можно сказать создана целая высокотехнологическая подотрасль, способная полностью удовлетворить потребности страны в таком ценном материале!!!

    Вперед РОССИЯ!!!

    #1245191
  • Нет аватара Xarigleb
    25.12.2111:39:13

    Главное на чём нужно было акцентировать новость — это полёт первой серийной машины.

    Отредактировано: Xarigleb~11:39 25.12.21
    #1245198
    • Нет аватара Tcheluskin
      25.12.2111:45:38

      Насколько большая будет серия с двигателями Pratt & Whitney?

      #1245199
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