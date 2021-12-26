На Окской судоверфи спущен на воду сухогруз «Геннадий Егоров»

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23 декабря на Окской судоверфи спущено на воду многоцелевое сухогрузное судно проекта RSD59 «Геннадий Егоров». Об этом сообщает пресс-служба Морского Инженерного Бюро.

Сухогруз был заложен на Окской судоверфи 25 мая 2021 года (строительный номер 5916). Заказчиком судна выступает АО «Государственная лизинговая транспортная компания», лизингополучателем — судоходная компания «Идель».

Это первое заложенное в России судно, отвечающее повышенным экологическим требованиям DE-Tier III. Данный стандарт действует для судов ограниченных районов плавания и смешанного река-море плавания с 1 января 2021 года, для его выполнения на навашинском предприятии применена система очистки выхлопных газов для уменьшения выбросов окислов азота (NOx), основанная на принципе избирательного каталитического восстановления, позволяющем удалять NOx за счет каталитических элементов и восстанавливающего реагента.

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Судно названо в честь создателя Морского Инженерного Бюро Геннадия Вячеславовича Егорова.

Сухогрузное судно проекта RSD59 — справка:

Разработчик проекта — Морское Инженерное Бюро

Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В».

Районы плавания: морские районы, соответствующие ограниченному району плавания R2 с высотой волны 3% обеспеченности 7,0 м, с удалением от места убежища не более 100 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 200 миль, внутренние водные пути России с учетом ограничений, включая ВБВП и ВДСК.

Длина — 141 м

Ширина — 16,98 м

Высота борта — 6 м

Осадка — 4,5 м (в море), 3,6 м (в реке)

Количество трюмов — 2Мощность ГД — 2×1200 КВт

Экипаж/мест — 11/14 человек + лоцман

Скорость — около 10,2 узлов