В Волгоградской области досрочно завершены работы на новом 16-километровом участке трассы Р-22

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ФКУ Упрдор Москва-Волгоград завершило первые два этапа реконструкции, построив бетонную дорогу под четыре полосы движения.

© cdn.rosavtodor.gov.ru

На участке км 906 — км 922 в Городищенском и Иловлинском районах проезжая часть стала в два раза шире, теперь четырёхполосное движение обеспечено на 56 километрах трассы — от Волгограда в сторону Москвы, а пропускная способность на этом отрезке возросла в несколько раз и составляет более 40 тыс. автомобилей в сутки. Помимо основного хода дороги, для движения открыты и другие инфраструктурные объекты: новая транспортная развязка на 914-м км обеспечит безопасный съезд с федеральной трассы в Качалино и Сады Придонья. На 907-м и 921-м километрах дорожники построили два одноуровневых разворота. Еще два разворота, а также проезд для сельхозтехники устроены под мостом через реку Сакарку. На 50% готов мост через реку Тишанку.

Для обеспечения безопасности движения на участке обустроили освещение, а для разделения встречных потоков по оси проезжей части установили цементобетонное барьерное ограждение. На 915-м км дорожники организовали две площадки отдыха — по одной с каждой стороны проезжей части.

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Дорожное покрытие на участке выполнено не из асфальта, а из тяжелого цементобетона толщиной 24 см. Даже при высоких температурах, характерных для Волгоградской области, такие дороги остаются устойчивыми к весовым нагрузкам, что для нас особенно важно. Как известно, регион стал пилотным в части испытания этого типа покрытия. Первый цементобетонный участок мы сдали в эксплуатацию в 2017 году.

До конца 2022 года дорожникам предстоит завершить третий этап реконструкции — это участок с 903 по 906 километр. Здесь предусмотрено строительство еще одной транспортной развязки, второй очереди моста через реку Тишанку, надземного пешеходного перехода у хутора Кузнецова и устройство шумозащитных экранов рядом с хутором Краснодонским. Также в следующем году планируется закончить переустройство магистрального газопровода, который пересекает автодорогу на 907-м км.

*** Реконструкция федеральной трассы Р-22 «Каспий» на участке с 903 по 922 км ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Трасса Р-22 «Каспий» является частью трех международных транспортных маршрутов и обеспечивает автомобильное сообщение между несколькими регионами РФ и их центрами. Завершение указанных работ повысит пропускную способность участка и сделает путь от Волгограда в сторону Москвы еще более безопасным и комфортным.