Экспорт электроэнергии из России по итогам 2021 года вырос в 2,2 раза

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Экспорт электроэнергии из России по итогам 2021 года увеличился в 2,2 раза в сравнении с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг 25 млрд кВт⋅ч. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

Поставки электроэнергии на экспорт в декабре 2021 года выросли в 1,8 раза в годовом выражении и составили 2,7 млрд кВт⋅ч.

По данным ЦДУ ТЭК, в 2021 году Россия импортировала 1,9 млрд кВт⋅ч электроэнергии, а в декабре — 0,3 млрд кВт⋅ч.

Производство электроэнергии в России в 2021 году увеличилось на 6,4% по сравнению с показателем за 2020 год и составило 1,131 трлн кВт⋅ч. Энергопотребление за 2021 год возросло на 5,4%, до 1,106 трлн кВт⋅ч.

Выработка электроэнергии в ЕЭС России составила 1,114 трлн кВт⋅ч, что на 6,5% больше, чем годом ранее.

При этом в декабре, согласно данным ЦДУ ТЭК, объем производства достиг 112 млрд кВт⋅ч (+5,1% к показателю декабря 2020 года), а объем потребления — 109,6 млрд кВт⋅ч (+4,4%).

Добыча угля

Добыча угля в РФ в 2021 году возросла на 8,9% по сравнению с показателем за 2020 год, до 438,09 млн тонн. Добыча угля в декабре выросла на 5,8% в годовом выражении и достигла 39,01 млн тонн.

Поставки российского угля на внутренний рынок, в том числе на собственные нужды компаний, увеличились в декабре на 3,8%, до 16,63 млн тонн. В том числе для обеспечения электростанций было поставлено 6,73 млн тонн, что на 2,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Поставки угля на нужды коксования сократились на 0,4%, до 2,88 млн тонн.

Экспорт российского угля в декабре уменьшился на 5,7%, до 16,54 млн тонн. При этом в целом за 2021 год экспорт возрос на 5,7%, до 214,368 млн тонн.

Добыча крупнейших угольных компаний в декабре составила: СУЭК — 8,74 млн тонн угля (-1,6%), УК «Кузбассразрезуголь» (входит в УГМК) — 3,69 млн тонн (+5,4%), ХК «СДС-уголь» — 1,5 млн тонн (-16%), «Востсибуголь» — 1,25 млн тонн (+25,6%), УК «Южный Кузбасс» (входит в «Мечел») — 703,5 тыс. тонн (+12,3%), ХК «Якутуголь» (входит в «Мечел») — 271,9 тыс. тонн (+58,4%).

Производство бензина

Россия по итогам 2021 года нарастила производство бензина на 6,1% по сравнению с показателем 2020 года, до 40,76 млн тонн. В декабре 2021 года производство выросло на 13,3% в годовом исчислении — до 3,73 млн тонн.

В 2020 году спрос на топливо снижался во всем мире из-за изоляционных мер на фоне пандемии (в России они начали вводиться с марта 2020 года). В настоящее время наблюдается постепенное восстановление спроса из-за ослабления ограничений.

Выпуск дизельного топлива в декабре вырос на 9,1%, до 7,381 млн тонн, производство мазута сократилось на 6,3%, до 3,67 млн тонн.

В целом объем нефтепереработки в РФ в декабре 2021 года увеличился на 6,9%, до 24,68 млн тонн, а в 2021 году — на 3,9%, до 280,685 млн тонн.

Экспорт нефти

Экспорт российской нефти в 2021 году сократился на 3,2%, до 225,1 млн тонн.

Россия участвует в соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, вследствие чего снижаются и поставки за рубеж. Однако страны соглашения постепенно смягчают ограничения и восстанавливают добычу нефти. Поэтому в декабре 2021 года экспорт российской нефти увеличился на 7%, до 19,9 млн тонн.

Экспорт нефти в дальнее зарубежье за 12 месяцев уменьшился на 2,2% и составил 214,4 млн тонн, а в декабре поставки выросли на 12,7%, до 19,24 млн тонн. Экспорт российской нефти в ближнее зарубежье с начала года упал на 19,9%, до 10,7 млн тонн. В декабре этот показатель составил 0,68 млн тонн (минус 56,3%).

Транзит нефти за год сократился на 12,1%, до 17,35 млн тонн. В декабре показатель упал на 32%, до 1,24 млн тонн.

На внутренний рынок за 2021 год поставлено 287,99 млн тонн нефти, что на 4,2% больше, чем годом ранее. В декабре на внутренний рынок поставлено 25,28 млн тонн нефти (рост на 6,9%).