В Индию поставлен первый экскаватор ЭКГ-20 производства ИЗ-КАРТЭКС

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Как сообщила пресс-служба ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова», в декабре 2021 года предприятием был отгружен в Индию первый экскаватор модели ЭКГ-20 с увеличенной вместимостью ковша до 22 м3, предназначенный для для выемки и погрузки горных пород.

Контракт на поставку до 2023 года одиннадцати машин производства ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова» в адрес крупнейшего угледобывающего концерна Индии — Coal India Limited, а также также поставку ЗИП в течение восьми лет с момента ввода первого экскаватора в эксплуатацию и сервисное сопровождение машин, был подписан 07 июля 2021 г. в Калькутте, о чем сообщил сайт «Сделано у Нас».

Сумма контракта составила 250 миллионов долларов США.

Первый контракт с индийской компанией Coal India Limited был подписан в 2013 году, в результате чего ИЗ-КАРТЭКС поставил в Индию четыре экскаватора ЭКГ-10.

Второй контракт ИЗ-КАРТЭКС был подписан с индийской компанией Coal India Limited на изготовление и поставку шести экскаваторов ЭКГ-10 и комплектов ЗИПа на пять лет эксплуатации в январе 2016 года. Запуск поставленных машин состоялся в декабре 2017 года, о чем сообщил сайт «Сделано у Нас».