СТМ получили сертификат на газомоторный тепловоз ТЭМГ1, машина передана «Газпромтрансу»

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Холдинг «Синара — Транспортные Машины» (СТМ) получил сертификат соответствия ФБУ «Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте» на маневровый локомотив ТЭМГ1 с двумя силовыми установками, работающими на сжиженном природном газе (СПГ). Новый тепловоз успешно прошел сертификационные испытания на соответствие требованиям ТР ТС 001/2011 и готовится к опытно-промышленной эксплуатации в Оренбургском филиале ООО «Газпромтранс».

Локомотив является собственной разработкой СТМ и не имеет аналогов в России.

«Мы обладаем всеми необходимыми компетенциями по разработке железнодорожного транспорта на альтернативном топливе. Использование сжиженного природного газа весьма перспективно на железнодорожном транспорте благодаря экологичности и экономичности. По нашим оценкам, ТЭМГ1 имеет высокий потенциал спроса в связи с создаваемой в России газозаправочной инфраструктурой на действующей сети российских железных дорог, а также в условиях реализации большинством российских промышленных компаний ESG-стратегий, направленных, в том числе, на снижение углеродного следа. Например, некоторые российские металлургические комбинаты уже заинтересовались локомотивом и планируют приобретение тепловоза ТЭМГ1 для работы на своих предприятиях», — рассказал генеральный директор СТМ Виктор Леш.

Техническое задание на этот уникальный тепловоз создавалось в сотрудничестве со специалистами «Газпромтранса», также он спроектирован с учетом передовых технических решений: модульная конструкция, микропроцессорная система управления и диагностики (МСУД), асинхронный привод всех вспомогательных машин. ТЭМГ1 произведен на мощностях Людиновского тепловозостроительного завода (ЛТЗ, предприятие СТМ).

Газомоторный маневровый локомотив ТЭМГ1 работает на СПГ, что может позволить добиться сокращения выбросов СО2 по сравнению с традиционным дизельным тепловозом, доля сокращения может составить до 40%. Мощность газомоторного локомотива составляет 1120 л.с. Запас СПГ в криогенной емкости равен 2600 кг и позволяет обеспечить безэкипировочный пробег до 5 суток.

В 2022 году запланирована опытно-промышленная эксплуатация локомотива в Оренбургском филиале ООО «Газпромтранс». По ее результатам будет дана оценка эффективности примененных технических решений и, при необходимости, разработчик локомотива внесет улучшения в его конструкцию. «Газпромтранс» планирует расширять собственный парк локомотивов на СПГ.

ЛТЗ уже имеет опыт строительства локомотивов, работающих на сжиженном природном газе. Изготовленный по заказу РЖД магистральный грузовой газотурбовоз ГТ1h в настоящее время эксплуатируется на полигоне Свердловской железной дороги.