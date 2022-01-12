Рекорды земледелия России: обновление 2019-2021 гг.

Два года назад у нас получилась интересная серия публикаций про сельскохозяйственные рекорды России 1958-2018 гг., и сейчас настало время обновить материал, т.к. последние три года добавили немало высоких результатов. Показатели 2021 г. пока предварительные, но официальные от Росстата; там, где предполагается существенное уточнение, будет соответствующий комментарий.

Чтобы не повторяться, в обзор вошли только те основные виды продукции, по которым добавились новые пики. Главный графический принцип — соразмерность шкал, на каждом графике минимум равен половине максимума, что позволяет видеть, насколько различаются результаты между собой.

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Россия учитывается в границах соответствующих лет — соответственно, Крым учтён с 2014 г. Единственный показатель, где это существенно — фрукты, там ситуация разобрана подробно.

Рекордный в истории России урожай зерна был собран в 2017 г. — 135,5 млн т. Близкий к нему результат был достигнут в 2020 г. — 133,5 млн т. Лучший урожай советской эпохи — 127,4 млн т в 1978 г. — занимает третье место. Предварительный показатель 2021 г. — 120,7 млн т; по оценкам, уточнение может добавить ему до 1 млн т, и с большой вероятностью он станет 5-м в истории, превысив показатель 2019 г. (121,2 млн т).

© Фото из открытых источников

Рекордный в истории России урожай пшеницы также был собран в 2017 г. — 86 млн т, почти такой же результат был и в 2020 г. (85,9 млн т). Показатель 2021 г. — 75,9 млн т — стал третьим в истории. Замыкают пятёрку также урожаи новейшего времени. Лучший результат советского периода — 62,9 млн т в 1978 г., доля пшеницы в зерновом клине тогда была гораздо меньше.

© Фото из открытых источников

Максимальные сборы кукурузы в России зафиксированы в последние 6 лет с пиком 15,3 млн т в 2016 г. Текущий показатель 2021 г. — 14,6 млн т, это второе место, но ввиду того, что уборка кукурузы завершается последней, в декабре, уточнение традиционно даёт прибавку порядка 0,5 млн т. Поэтому не исключено, что итоговый показатель повторит рекорд.

Справочно: лучший советский показатель — 4,7 млн т в 1989 г.

© Фото из открытых источников

Рекордный урожай риса в России были собран в 1980 г. — 1380 тыс. т в весе после доработки. Следующие максимумы очень близки друг к другу: в интервал от 1100 до 1200 тыс. т попадают показатели 9 лет. Лучший результат постсоветского периода — 1142 тыс. т в 2020 г. — занимает пятое место. В 2021 г. собрано около 1,1 млн т риса.

© Фото из открытых источников

Рекордные урожаи сахарной свёклы Россия собирала в 2010-е гг. Абсолютный рекорд — 54,4 млн т в 2019 г. Предварительный результат 2021 г. — около 39 млн т. Лучший результат советского периода — 37,4 млн т в 1989 г. — замыкает десятку.

© Фото из открытых источников

Новый рекорд сбора подсолнечника установлен в 2021 г. — 15,5 млн т против 15,4 в 2019 г.; последующее уточнение может добавить этому показателю ещё 0,1-0,2 млн т. Советский пик составил 3,8 млн т в 1989 г. (в валовом весе, который примерно на 5% выше современных данных в весе после доработки).

© Фото из открытых источников

Урожаи сои в России растут почти непрерывно с конца 2000-х гг. В 2021 г. — очередной рекорд, 4,76 млн т, прежний пик — 4,36 млн т в 2019 г. Лучший результат советского периода — 0,77 млн т в 1975 г. (в валовом весе).

© Фото из открытых источников

В 2021 г., пятый год подряд, обновился рекорд сбора рапса, достигший 2,79 млн т (в 2020 г. — 2,57 млн т). В советский период рапс был малозначимой культурой, в существенных объёмах его стали выращивать только в конце 1980-х гг., максимальный показатель 1990 г. — только 0,26 млн т.

© Фото из открытых источников

Все рекордные урожаи овощей относятся к новейшему времени. Рекорд — 14,1 млн т в 2019 г., на втором месте результат 2020 г. — 13,9 млн т. Предварительный показатель 2021 г. замыкает пятёрку — 13,3 млн т, уточнение может добавить ему 0,1-0,2 млн т. Лучший результат советского периода — 12,9 млн т в 1984 г.

Крым в позднесоветские времена давал 400-500 тыс. т овощей в год, сейчас — 150-200 тыс. т. Соответственно, без учёта Крыма в пятёрке лучших останутся те же годы, если же учесть его в советский период, то показатель 1984 г. займёт пятое место, опередив 2021 г.

© Фото из открытых источников

В 2021 г. в России был собран рекордный урожай фруктов и ягод — около 4,6 млн т (Росстат опубликовал данные только по плодам и ягодам, без винограда, по поздним сообщениям Минсельхоза урожай винограда ожидался на уровне 2020 г. — 680 тыс. т, мы использовали чуть меньшую оценку — 650 тыс. т). Прежний рекорд — 4343 тыс. т в 2020 г. Лучший показатель советского периода — 3972 тыс. т в 1983 г. — занимает четвёртое место.

Здесь фактор Крыма оказывает существенное влияние. Если из современных показателей исключить Крым (200-300 тыс. т в год), то рекорд 2021 г. снизится до примерно 4,3 млн т, вторым будет также 2020 г. (4,1 млн т), а замкнут пятёрку 1983-й, 2019-й и 1984-й годы с почти одинаковыми показателями. Если же учесть Крым в показателях советского периода, то из современных результатов в первую пятёрку попадёт, скорее всего, только 2021 г., так как, например, в 1990 г. в Крыму собрали 501 тыс. т фруктов, и это уже после масштабной рубки виноградников в рамках антиалкогольной кампании.

© Фото из открытых источников

Подготовлено по данным статистических сборников ЦСУ РСФСР, ЦСУ СССР и Росстата, а также онлайн-статистики Росстата.

https://www.gks.ru/enterprise_economy

http://istmat.info/statistics

Прежние обзоры. Часть 1: зерновые Часть 2: овощи, фрукты, технические культуры Часть 3: ряды данных