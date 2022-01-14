Удмуртия впервые вышла на экспорт котонизированного льноволокна

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Первые дни начавшегося 2022 года уже принесли АПК Удмуртии историческое событие — льноводы республики вывели на международный рынок абсолютно новую для себя продукцию, освоенную в рекордные сроки.

Новинкой для всего удмуртского агропрома стало котонизированное льноволокно. Цель не только освоить его производство, но и вывести на экспорт была поставлена еще в 2019 году. И вот вчера, 13 января, котонин удмуртского производства впервые отправился покорять мировые агропросторы.

Отгрузка состоялась с территории одного из самых старейших отраслевых предприятий республики — ООО «Шарканский льнозавод». Первый объем составил 17 т, а первым покупателем стал Китай. Продукция прибудет в Поднебесную через Прибалтику.За это короткое время специалистами, действительно, проделана титаническая работа: приобретено и установлено оборудование, очень скрупулёзно шла наладка линии и усовершенствование всех технических процессов для доведения продукции до нужного качества. Изучался российский и зарубежный опыт, шёл поиск покупателей.

В ООО «Шарканский льнозавод» была приобретена и запущена первая в республике линия по глубокой переработке льна в 2020 году.Сегодня льнозавод обеспечен сырьем в полной мере, и как отмечает директор Николай Коровкин, если новая продукция и в дальнейшем будет востребована покупателем, то коллектив полностью перейдет на переработку льнотресты на котонизированное волокно. Спрос на него на рынках немалый — это продукт глубокой переработки льна-долгунца и как альтернатива хлопку внешне напоминает вату.

Котонин, в частности, можно будет широко использовать для производства смесовой нити с хлопком для применения в текстильной промышленности. После долгих лет упадка перед удмуртскими льноводами открываются новые возможности!Сама же отрасль льноводства в республике остается в числе приоритетных.

Напомним, в 2021 году Удмуртия заняла первое место в России по посевным площадям льна-долгунца (7 тыс. га), а на текущий период хозяйства озвучили свои планы по увеличению площадей возделывания этой технической культуры до более 7 тыс. га.