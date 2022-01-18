«КАМАЗ» поставил партию низкопольных автобусов НЕФАЗ в Мурманск

© kamaz.ru

В преддверии нового года «КАМАЗ» поставил 23 автобуса большой вместимости НЕФАЗ-5299-40-52 в город Мурманск. Автобусы поступили на эксплуатацию в АО «Мурманскавтотранс» и АО «Электротранспорт города Мурманска».

«Летом 2021 года мы передали автобус в тестовую эксплуатацию в АО „Мурманскавтотранс“. С нашей продукцией пассажироперевозчик познакомился впервые. В течение трёх месяцев автобус проходил тестовые испытания и получил положительные отзывы. В результате мы подписали контракт на поставку более двух десятков автобусов НЕФАЗ-5299-40-52 — именно эта модель сегодня эксплуатируется в Москве и в Набережных Челнах. Требования столицы к подвижному составу очень высокие, так что уверен, что жители Мурманска останутся довольны нашими автобусами», — отметил заместитель директора департамента пассажирского транспорта ПАО «КАМАЗ» Данил Гинятуллин.

Рестайлинговый низкопольный автобус НЕФАЗ-5299-40-52 выпускается на площадке ПАО «НЕФАЗ», дочернего предприятия «КАМАЗа» в Башкирии, с 2018 года. Автобус отличает современный экстерьер и интерьер, высокие требования к безопасности и комфорту пассажиров. Автобус оснащён автоматической коробкой передач, независимой передней подвеской, обеспечивающей плавность хода. Наружная обшивка кузова изготовлена по новой технологии, из композитных материалов, что обеспечивает полную защиту от коррозии. Для комфорта пассажиров предусмотрен просторный салон с широкой накопительной площадкой. Автобус предназначен для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком и полностью соответствует программе «Доступная среда». Общая пассажировместимость — 111 человек, мест для сидения — 29. Для Мурманска автобус выполнен в синем цвете.