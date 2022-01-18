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Электроника, электротехника и приборы

Российским ритейлерам — отечественные кассы самообслуживания

Кассы самообслуживания в магазинах «Слата»Кассы самообслуживания в магазинах «Слата» © kiosks.ru

Импортозамещение в российском ритейле коснулось не только ассортимента товаров. Торговые сети уверенно отказываются от оборудования зарубежного производства, делая выбор в пользу более выгодных отечественных решений.

Только в последние 2-3 года кассы самообслуживания (КСО) российского производства выбрали торговые сети «Перекресток», «Пятерочка», «Слата», «Красный Яр», «Батон». Все ритейлеры подтверждают, что отечественные КСО на 30-40% дешевле зарубежных, лучше адаптированы к российским условиям (защита от вандализма и шоплифтинга) и более практичны в эксплуатации и обслуживании.

Кассы самообслуживания в магазинах «Красный Яр»Кассы самообслуживания в магазинах «Красный Яр» © kiosksolutions.ru

В конце 2021 года компания «Красный Яр» оснастила свои гастрономы и дискаунтеры кассами самообслуживания производства «Тачплат». Заказ на разработку КСО российский производитель получил всего за 3 месяца до внедрения. Но уже к ноябрю 60 новых электронных кассиров были готовы и запущены в эксплуатацию в 14 магазинах в Красноярском крае и Хакасии. В течение 2022 года их число будет удвоено. Доля покупок через автоматические кассы в трафиковых точках сети достигает 30% от выручки. По отзывам генерального директора компании «Красный Яр» Анжелы Рябовой, «это настоящий успех», кассы самообслуживания помогли избавиться от очередей и увеличить пропускную способность магазинов в часы пик.

Кассы самообслуживания в магазинах «Слата»Кассы самообслуживания в магазинах «Слата» © kiosks.ru

Годом ранее иркутская торговая сеть «Слата» выбрала для своих магазинов российские кассы самообслуживания. Модель отличается нестандартным для КСО дизайном, в основе которого киоск самообслуживания Q-45 отечественного производства. Автоматическая касса принимает только безналичную оплату и взаимодействует с мобильным приложением «Моя Слата» для персонализированных предложений.

Торговые сети федерального масштаба начали внедрение КСО раньше региональных. Уже несколько лет российские кассы самообслуживания работают в «Перекрестках». А «Пятерочка» в 2020 году начала открывать автономные магазины с кассами без кассиров и тоже выбрала КСО отечественного производства. По дизайну касс заметно, что ритейлеры предпочитают устройства, внешне напоминающие стандартные киоски самообслуживания. Покупатели пользуются ими охотнее, поскольку уже знакомы с такими устройствами по фастфуд-ресторанам.

Кассы самообслуживания в сети «Перекресток»Кассы самообслуживания в сети «Перекресток» © kiosks.ru

Отечественные разработки использует и непродуктовый ритейл. Устройства самообслуживания «Тачплат» принимают оплату покупок в сети электронного дискаунтера «Ситилинк», в магазинах нового формата «Эльдорадо», в магазинах авто-товаров «Vianor». Для этих компаний специалисты «Тачплат» поставили самые современные кассы самообслуживания в премиальном дизайне, со скоростными сканерами штрих-кодов, быстродействующими компьютерами и удобным расположением периферийных устройств.

Электронные кассиры в «Ситилинк»Электронные кассиры в «Ситилинк» © kiosksolutions.ru

Ритейлеры признают, что использовать КСО гораздо выгоднее, чем классические кассы. Электронный кассир успевает обслуживать в 2 раза больше покупателей за то же время.
Источник: https://www.kiosksolutions.ru/products/kassy-samoobsluzhivaniya/

  • TP
  • 2
  • Есть метка на карте
импортозамещение, инновации, ритейл, кассы самообслуживания
  • Нет аватара nabludatel71
    18.01.2218:56:49

    Хотелось бы больше подробностей про сам товар, а не сети, где его внедрили: что это за оборудование, кто и где производит, из чего, какова российская компонента и т. д.

    #1246213
    • Нет аватара TP
      18.01.2219:41:02

      Киоски и кассы самообслуживания — это устройства для бесконтактного обслуживания покупателей в магазинах / фастфуд-ресторанах. Разрабатывает и производит их российская компания Тачплат с головным офисом в Москве. В стандартную комплектацию входит корпус (обычно антивандальный металлический), сенсорный дисплей, управляющий компьютер, сканер штрих-кодов, POS-терминал, чековый принтер или онлайн-касса. Некоторые модели оборудованы весовой платформой и тумбами под продуктовые корзины. Практически все комплектующие российского производства, сборка, естественно, тоже в России. Имеются модели в напольном и настольном исполнении. Любая модель может быть кастомизирована под конкретный сценарий. Например, кино-бары сети Каро оснащены компактными настольными кассами самообслуживания производства Тачплат.

      Отредактировано: TP~19:41 18.01.22
      #1246216
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