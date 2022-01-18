Кассы самообслуживания в магазинах «Слата» © kiosks.ru

Импортозамещение в российском ритейле коснулось не только ассортимента товаров. Торговые сети уверенно отказываются от оборудования зарубежного производства, делая выбор в пользу более выгодных отечественных решений.

Только в последние 2-3 года кассы самообслуживания (КСО) российского производства выбрали торговые сети «Перекресток», «Пятерочка», «Слата», «Красный Яр», «Батон». Все ритейлеры подтверждают, что отечественные КСО на 30-40% дешевле зарубежных, лучше адаптированы к российским условиям (защита от вандализма и шоплифтинга) и более практичны в эксплуатации и обслуживании.

Кассы самообслуживания в магазинах «Красный Яр» © kiosksolutions.ru

В конце 2021 года компания «Красный Яр» оснастила свои гастрономы и дискаунтеры кассами самообслуживания производства «Тачплат». Заказ на разработку КСО российский производитель получил всего за 3 месяца до внедрения. Но уже к ноябрю 60 новых электронных кассиров были готовы и запущены в эксплуатацию в 14 магазинах в Красноярском крае и Хакасии. В течение 2022 года их число будет удвоено. Доля покупок через автоматические кассы в трафиковых точках сети достигает 30% от выручки. По отзывам генерального директора компании «Красный Яр» Анжелы Рябовой, «это настоящий успех», кассы самообслуживания помогли избавиться от очередей и увеличить пропускную способность магазинов в часы пик.

Кассы самообслуживания в магазинах «Слата» © kiosks.ru

Годом ранее иркутская торговая сеть «Слата» выбрала для своих магазинов российские кассы самообслуживания. Модель отличается нестандартным для КСО дизайном, в основе которого киоск самообслуживания Q-45 отечественного производства. Автоматическая касса принимает только безналичную оплату и взаимодействует с мобильным приложением «Моя Слата» для персонализированных предложений.

Торговые сети федерального масштаба начали внедрение КСО раньше региональных. Уже несколько лет российские кассы самообслуживания работают в «Перекрестках». А «Пятерочка» в 2020 году начала открывать автономные магазины с кассами без кассиров и тоже выбрала КСО отечественного производства. По дизайну касс заметно, что ритейлеры предпочитают устройства, внешне напоминающие стандартные киоски самообслуживания. Покупатели пользуются ими охотнее, поскольку уже знакомы с такими устройствами по фастфуд-ресторанам.

Кассы самообслуживания в сети «Перекресток» © kiosks.ru

Отечественные разработки использует и непродуктовый ритейл. Устройства самообслуживания «Тачплат» принимают оплату покупок в сети электронного дискаунтера «Ситилинк», в магазинах нового формата «Эльдорадо», в магазинах авто-товаров «Vianor». Для этих компаний специалисты «Тачплат» поставили самые современные кассы самообслуживания в премиальном дизайне, со скоростными сканерами штрих-кодов, быстродействующими компьютерами и удобным расположением периферийных устройств.

Электронные кассиры в «Ситилинк» © kiosksolutions.ru

Ритейлеры признают, что использовать КСО гораздо выгоднее, чем классические кассы. Электронный кассир успевает обслуживать в 2 раза больше покупателей за то же время.