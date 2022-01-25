Новосибирское предприятие «ЭЛСИБ» разрабатывает и производит генераторы, в том числе для электростанций Сибирской генерирующей компании. Это единственное в своем роде предприятие за Уралом, чья продукция обеспечивает треть мощностей отечественной энергетики.

Новые идеи для старых друзей.

В 2022 году ЭЛСИБ работает над турбогенераторами для двух станций СГК: Красноярской ТЭЦ-3 и Рефтинской ГРЭС.

Сибирская мощь: рассказываем о заводе «ЭЛСИБ» — партнере Большой стройки СГК © zapad24.ru

В 2021 году завод уже выполнил сразу несколько заказов для Большой стройки СГК: в июне отгрузил турбогенератор для Назаровской ГРЭС, в сентябре — для Томь-Усинской ГРЭС. А в декабре новосибирцы отправили новый ротор мощностью 500 МВт для одного из энергоблоков Рефтинской ГРЭС. Кроме того, завод изготовил два турбогенератора для Красноярской ТЭЦ-1. Их установят на станции в ходе рассчитанной до 2024 года модернизации.

«Сибирская генерирующая компания долгие годы является крупным стратегическим партнером нашего предприятия. За всю историю завода „ЭЛСИБ“ поставил на объекты СГК более 50 турбогенераторов и сотни электродвигателей, значительно расширив компетенции и номенклатуру выпускаемых изделий. Кроме того, „ЭЛСИБ“ имеет большой опыт выполнения ремонтов на объектах СГК», — отметил Константин Федоренко, директор по продажам НПО «ЭЛСИБ».

В 2019-м на Красноярской ТЭЦ-3 запустили новый генератор ЭЛСИБа (220 МВт), а на Беловской ГРЭС новосибирские специалисты провели капитальный ремонт турбогенератора (220 МВт).

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Предприятие почти всю свою историю тесно сотрудничает с сибирскими тепловыми электростанциями. Начиная с 1970-х годов изготовленные на заводе электрические машины поставляли не только новосибирским энергетикам, но и их коллегам из других регионов: на Алтай, в Кемеровскую область и Красноярский край. Сейчас генераторы ЭЛСИБа производят энергию почти во всех точках присутствия СГК — от Урала (Рефтинская ГРЭС) до Дальнего Востока (Приморская ГРЭС в Лучегорске). Это несколько десятков единиц генерирующего оборудования на 15 тепловых электростанциях.

Треть мощностей страны

История завода насчитывает почти 70 лет. Официальным днем рождения считается 30 декабря 1953 года: тогда состоялся торжественный митинг в честь завершения стройки первых трех пролетов главного корпуса и выпуска первых электродвигателей.

В 1953-1964 годах предприятие официально называлось Новосибирским турбогенераторным заводом, а в 1964-1990 годах — Сибирским заводом тяжелого электромашиностроения («Сибэлектротяжмаш»). В 1990 году предприятие получило название «ЭЛСИБ».

Новосибирское предприятие успешно прошло через все перипетии новейшей истории России. Импульс его работе придала федеральная программа модернизации теплоэлектростанций (ДПМ), стимулировавшая обновление имевшихся и строительство новых генерирующих мощностей. На первом этапе программы с 2011 по 2014 годы машиностроители изготовили электростанциям из разных регионов России 19 генераторов общей мощностью 1539 МВт.

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За всю историю завода электрические машины ЭЛСИБа поставлены более чем в 50 стран мира. В России же продукция завода обеспечивает около 30% генерирующих мощностей всех энергетических предприятий.

Гордясь прошлым, думая о будущем

8 Обеспечить выполнение такого объема работы может только по-настоящему профессиональная команда. Сейчас на ЭЛСИБе трудится более 1550 специалистов, каждый третий — с высшим образованием.

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Руководство предприятия следит за профессиональным ростом персонала, сотрудники могут повысить квалификацию или обучиться новой специальности. На базе Новосибирского технического колледжа имени А.И. Покрышкина проводится теоретическая подготовка работников, а практическая — непосредственно на рабочих местах с закреплением за наставников. Специально под потребности завода колледж разработал более 80 обучающих программ.

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Важная часть партнерства с колледжем А.И. Покрышкина — регулярные экскурсии на завод для студентов и преподавателей и прохождение студентами практики на производстве. Так ЭЛСИБ готовит будущие молодые кадры, которые будут обеспечивать новые генерирующие мощности для энергетики.

Фото: https://sibgenco.online/