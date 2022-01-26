В Иванове открылся инфекционный госпиталь для больных коронавирусом
Инфекционный госпиталь в Иванове начал принимать пациентов.
Ковид-госпиталь был сдан в конце декабря, спустя полтора года после начала строительства. Он рассчитан на 360 пациентов, но в случае необходимости количество коек может быть увеличено вдвое. После приемки и процедуры лицензирования госпиталь начал прием больных. По данным профильного ведомства, первые пациенты поступили в госпиталь 31 декабря. Стоимость медицинского центра составила 2,5 млрд рублей.
В процессе строительства:
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