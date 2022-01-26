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Медучреждения

В Иванове открылся инфекционный госпиталь для больных коронавирусом

 © ivteleradio.ru

Инфекционный госпиталь в Иванове начал принимать пациентов.

Ковид-госпиталь был сдан в конце декабря, спустя полтора года после начала строительства. Он рассчитан на 360 пациентов, но в случае необходимости количество коек может быть увеличено вдвое. После приемки и процедуры лицензирования госпиталь начал прием больных. По данным профильного ведомства, первые пациенты поступили в госпиталь 31 декабря. Стоимость медицинского центра составила 2,5 млрд рублей.

 © region.center

В процессе строительства:

 © kstati.news

 © region.center

 © ivteleradio.ru

 © kstati.news

 © ivteleradio.ru
Источник: https://ivteleradio.ru/news/2022/01..._ivanove_nachal_prinimat_pacientov_

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, коронавирус, covid-19, Ивановская область
  • Нет аватара termometrix
    26.01.2219:35:17

    Заверешено строительство инфекционного госпиталя в Саратове.Впереди первый прием пациентов

    https://www.vzs...e-yanvarya.html

     © vzsar.ru

     © 4vsar.ru

     © vzsar.ru

    ©Видео с youtube.com

    Отредактировано: termometrix~19:38 26.01.22
    #1246649
    • Нет аватара adlik
      26.01.2222:20:58

      Интересно, что потом с ними делать будут? Перепрофилировать? Ведь пандемия не может длиться вечно, а потом все эти новые госпиталя с койками кого будут принимать.

      #1246679
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        26.01.2222:28:43

        А вы считаете, что в стране хватает больниц и поликлиник?

        #1246680
        • Нет аватара adlik
          26.01.2222:45:22

          Если брать в целом, то нет, но инфекционных больниц, мне так кажется хотя я совсем не специалист, после пандемии будет в избытке и их придется как-то перепрофилировать

          #1246682
          • Сергей Котенко Сергей Котенко
            26.01.2223:07:57

            Это несложно.

            Я второй год с интересом наблюдаю события с поликлиникой в моём городе Бронницы (Московская область). Её начали реконструировать в 2019 году. К апрелю 2020 года все внешние работы были завершены, заканчивали и внутренние. Я уже и статью на сайт подготовил.

            Однако в мае перед самым открытием, во время первой волны ковида, когда в Подмосковье лихорадочно искали куда помещать больных, во все палаты подвели кислород и в конце мая начали принимать ковидных больных.

            Накрылась наша поликлиника… Однако к осени ковид пошёл на спад, провели большую уборку и вновь заработала городская поликлиника.

            Догадайтесь с одного раза, что было дальше?

            Правильно:

            — Она стала снова ковидным госпиталем во время второй волны,

            — и поликлиникой летом 2021 года,

            — в октябре снова госпиталь,

            — в декабре прошлого года горожане ожидали, когда последние больные долечатся,

            — но перед Новым Годом пришло известие, что рано радовались — пришёл «омикрон»,

            — и всё по новой…

            Были бы койки, а куда их деть — найдётся.

            Отредактировано: Сергей Котенко~23:09 26.01.22
            #1246685
      • Нет аватара termometrix
        26.01.2223:17:05

        Перепрофилировать возможно.

        #1246686
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