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Электроника, электротехника и приборы

Созданы первые российские OLED-микродисплеи

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал первый полностью российский микродисплей на органических электролюминесцентных светодиодах (OLED). Устройство предназначено для индивидуальных средств отображения информации, таких как очки виртуальной, дополненной и смешанной реальности (VR/AR/MR), фото- и видеокамеры, а также наголовные и нашлемные видеомодули, тепловизионные прицелы и тепловизоры.

Микродисплей размером 15,5×12,5 мм выдает изображение с разрешением 1280×1024 пикселей и шагом пикселей в 12 мкм. Производство OLED-микродисплеев требует соблюдения повышенных требований к технологическому процессу. Так, важно соблюдать высокую точность обработки верхнего стека кремниевой сверхбольшой интегральной схемы (СБИС) и нанесения многослойной OLED-структуры, толщина которой не превышает 100 нанометров.

ОКР и освоение серийного производства выполнены ЦНИИ «Циклон» холдинга «Росэлектроника». ЦНИИ «Циклон» является единственным в России предприятием, обладающим промышленным оборудованием и технологией для изготовления OLED-структур и устройств на их основе. Технологии создания кремниевых микросхем управления и изготовления OLED-микродисплеев запатентованы и защищены режимами секрета производства ноу-хау.

 © rostec.ru
Источник: https://rostec.ru/news/rostekh-razr...ervye-rossiyskie-oled-mikrodisplei/

Ростех, новые технологии
  • Clausson Clausson
    27.01.2217:36:58

    Молодцы! ++

    #1246744
  • Alex M Alex M
    27.01.2221:21:03

    Микродисплей размером 15,5×12,5 мм выдает изображение с разрешением 1280×1024 пикселей

    А можно при помощи оптики сделать 17-19 дюймовый дисплей, проекционный??? Маленькое изображение увеличить при помощи линз, сделать проекцию. И получить истинно российский монитор мечты? Пониммаю что там OLED, сколько света дают столько есть, проекция уменьшит яркость в сотню раз, видимо не вариант

    И как инженер спрошу, интересует — какой интересно интерфейс у дисплея. Думаю на чем бы создать контроллер такого дисплея, чтобы подключить VGA как минимум

    Отредактировано: Alex M~21:25 27.01.22
    #1246760
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