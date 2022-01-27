Созданы первые российские OLED-микродисплеи

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал первый полностью российский микродисплей на органических электролюминесцентных светодиодах (OLED). Устройство предназначено для индивидуальных средств отображения информации, таких как очки виртуальной, дополненной и смешанной реальности (VR/AR/MR), фото- и видеокамеры, а также наголовные и нашлемные видеомодули, тепловизионные прицелы и тепловизоры.

Микродисплей размером 15,5×12,5 мм выдает изображение с разрешением 1280×1024 пикселей и шагом пикселей в 12 мкм. Производство OLED-микродисплеев требует соблюдения повышенных требований к технологическому процессу. Так, важно соблюдать высокую точность обработки верхнего стека кремниевой сверхбольшой интегральной схемы (СБИС) и нанесения многослойной OLED-структуры, толщина которой не превышает 100 нанометров.

ОКР и освоение серийного производства выполнены ЦНИИ «Циклон» холдинга «Росэлектроника». ЦНИИ «Циклон» является единственным в России предприятием, обладающим промышленным оборудованием и технологией для изготовления OLED-структур и устройств на их основе. Технологии создания кремниевых микросхем управления и изготовления OLED-микродисплеев запатентованы и защищены режимами секрета производства ноу-хау.

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