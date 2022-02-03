В Саратовской области запустили первое в РФ производство СВЧ-переключателей для ИСЗ Земли

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«Научно-производственное предприятие „Алмаз“, входящее в холдинг „Росэлектроника“ Госкорпорации Ростех, запустило в Саратове первое отечественное производство сверхвысокочастотных переключателей для искусственных спутников Земли. Создание производства стало возможным благодаря займу от Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ).

Ранее, по данным компании, подобные изделия в России не выпускались. Новое оборудование позволит заменить зарубежные СВЧ-переключатели, используемые сейчас в космических летательных аппаратах.

Общий инвестиции в создание нового производства составили 344 млн рублей. Из них 250 млн рублей НПП „Алмаз“ получил от Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) в виде льготного займа по программе „Конверсия“.

"Наращивание темпов импортозамещения и номенклатуры импортозамещенной продукции особенно необходимо в критически важных отраслях. Новое производство позволит отказаться от импортных CВЧ-переключателей, что будет способствовать сокращению затрат на комплектующие для космических аппаратов. На сегодняшний день мы имеем несколько контрактов с нашими заказчиками, начало поставок запланировано на июнь этого года», — сообщил генеральный директор НПП «Алмаз» Михаил Апин.

СВЧ-переключатели связывают между собой приемопередающее сверхвысокочастотное оборудование на борту спутниковых телекоммуникационных платформ и обеспечивают передачу энергии с минимальными потерями. Основные потребители изделий — предприятия ракетно-космической отрасли.