В Саратовской области запустили первое в РФ производство СВЧ-переключателей для ИСЗ Земли
«Научно-производственное предприятие „Алмаз“, входящее в холдинг „Росэлектроника“ Госкорпорации Ростех, запустило в Саратове первое отечественное производство сверхвысокочастотных переключателей для искусственных спутников Земли. Создание производства стало возможным благодаря займу от Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ).
Ранее, по данным компании, подобные изделия в России не выпускались. Новое оборудование позволит заменить зарубежные СВЧ-переключатели, используемые сейчас в космических летательных аппаратах.
Общий инвестиции в создание нового производства составили 344 млн рублей. Из них 250 млн рублей НПП „Алмаз“ получил от Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) в виде льготного займа по программе „Конверсия“.
"Наращивание темпов импортозамещения и номенклатуры импортозамещенной продукции особенно необходимо в критически важных отраслях. Новое производство позволит отказаться от импортных CВЧ-переключателей, что будет способствовать сокращению затрат на комплектующие для космических аппаратов. На сегодняшний день мы имеем несколько контрактов с нашими заказчиками, начало поставок запланировано на июнь этого года», — сообщил генеральный директор НПП «Алмаз» Михаил Апин.
СВЧ-переключатели связывают между собой приемопередающее сверхвысокочастотное оборудование на борту спутниковых телекоммуникационных платформ и обеспечивают передачу энергии с минимальными потерями. Основные потребители изделий — предприятия ракетно-космической отрасли.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.