В Белгородской области запущен погрузочно-складской комплекс Яковлевского ГОКа

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Яковлевский ГОК в режиме пуско-наладочных испытаний запустил новый погрузочно-складской комплекс. На площади в 7500 кв. м возвели отапливаемый склад для сухой руды, две конвейерные галереи и корпусы погрузки в железнодорожные вагоны.

Погрузочно-складской комплекс предназначен для автоматизации процесса транспортировки и отгрузки готовой продукции, а также для накопления запаса руды.

Строительство объекта стоимостью около 1,7 млрд рублей позволяет отказаться от использования автотранспорта при отгрузке продукции и сделать процесс полностью закрытым, что исключит пыление руды.

Благодаря оптимизации логистики и обеспечению непрерывности процесса производительность отгрузки руды вырастет с 3 до 5 млн тонн руды в год.

Отметим, что строительство погрузочно-складского комплекса — это второй этап возведения единого узла хранения и отправки продукции. Годом ранее был запущен в эксплуатацию сушильный комплекс, оборудование которого позволяет снижать влажность руды, что исключает её смерзаемость зимой при отправке в северные регионы, в частности, ключевому клиенту — Череповецкому металлургическому комбинату.