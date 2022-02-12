Третий экскаватор ЭКГ-35 производства ПАО «Уралмашзавод» запущен на разрезе Кузбассразрезугля

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Как сообщила пресс-служба УЗТМ-КАРТЭКС, в первой половине февраля 2022 г. в Кемеровской области на Краснобродском угольном разрезе УК «Кузбассразрезуголь» Уральской горно-металлургической компании запущен в эксплуатацию модернизированный экскаватор ЭКГ-35 производства ПАО «Уралмашзавод» с ковшом емкостью 33 м.

Первый самый мощный экскаватор типа «прямая лопата» в продуктовой линейке Уралмаша, разрабатываемый с 2012 года и изготовленный Уралмашзаводом в августе 2017 года в рамках импортозамещения (основные конкуренты в РФ самого большого российского карьерного экскаватора является техника американского и китайского производства) при поддержке Газпромбанка, был запущен в работу на Краснобродском угольном разрезе УГМК весной 2018 года, о чем сообщил сайт «Сделано у Нас».

Вторая машина была запущена на Кедровском угольном разрезе УК «Кузбассразрезуголь» во второй половине февраля 2021 года, о чем сообщил сайт «Сделано у Нас».

Всего, начиная с 2018 года, на предприятиях УГМК было запущено в работу 18 современных экскаваторов большой единичной мощности. ©Видео с / https://www.youtube.com/embed/EzWFPhMv2D4