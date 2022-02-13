Российские заводы выпустили новую технику для перевозки сельскохозяйственных грузов

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Машиностроительный завод БОНУМ, являющийся производителем емкостно-наливной техники, поставщиком полуприцепов-цистерн для крупнейших топливных, строительных, транспортных компаний России и СНГ, а с 2018 года в Ростове-на-Дону осуществляющий выпуск прицепов и полуприцепов для перевозки сельхоз грузов, в январе 2022 года выпустил новую облегченную модель бортового зерновоза BONUM 46 м3 с возможностью перевозки до 30,5 тонн агропродуктов.

Новая модель стала шестой в линейке зерновозов с объемом кузова 46-60 м3 выпускаемых компанией БОНУМ.

Также завод выпускает две модели самосвальных зерновозов с объемом алюминиевого кузова 45 — 58 м3 и 47,5 — 58 м3.

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Нидерландский производитель прицепной техники и надстроек на грузовые шасси для животноводства BERDEX, имеющий производство в Великом Новгороде, выпустил новую модель полуприцеп-скотовоза с закрытым кузовом объемом 89 м3, изготовленным на шасси автомобиля КАМАЗ и предназначенную для перевозки генетически важных свиней и поросят.

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Трехэтажный кузов имеет систему откидных полов, что позволяет работать внутри в полный рост. Высота между этажами составляет 90 см. Кузов оснащен ультрафиолетовыми лампами для дезинфекции воздуха, подогревом и контролем СО2.

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