Многопрофильный медицинский центр открылся во Владивостоке
15 февраля 2022 года во Владивостоке по адресу улица Русская 59Е открылся многопрофильный медицинский центр «Университетская клиника». Он расположен в новом здании общей площадью более 7 тыс. кв.м, в котором реализованы современные архитектурные решения, обеспечивающие прекрасные условия для работы медицинского персонала и комфорта пациентов.
«Университетская клиника» — это медицинский центр нового поколения с коллективом ведущих специалистов по наиболее востребованным направлениям клинической медицины.
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В структуру центра входят консультативная поликлиника, современный диагностический комплекс (отделения лучевой, функциональной, лабораторной и эндоскопической диагностики), круглосуточный и дневной стационары, инновационный операционный блок, отделение реанимации и интенсивной терапии. Наличие мультидисциплинарной команды, комплексный подход к оценке состояния больных, возможность привлечения для оказания высокотехнологичной медицинской помощи лучших специалистов, в том числе из других регионов Российской Федерации, может обеспечить высокое качество диагностики и лечения при различных заболеваниях.
Миссия Медицинского центра «Университетская клиника»: постоянная забота о здоровье пациентов, основанная на новых знаниях, научных достижениях и высоком профессионализме.
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