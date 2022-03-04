В Волгоградской области запущен новый цех производства хлебобулочных изделий
На ранее пустовавшей производственной площадке в Краснослободске за один год реализовали инвестпроект по расширению производства хлебобулочных изделий и уже вышли на плановые показатели.
«Этот цех был построен благодаря совместной работе с государством: мы вошли в программу Минсельхоза России, оформили инвестиционный проект на 7 лет. В марте 2020 году выкупили это предприятие-банкрот через аукцион, а в апреле 2021 года уже начали выпускать здесь продукцию. Это все шло в пандемию, когда была ограничена логистика, монтаж шел по видеосвязи. Но благодаря нашим сотрудникам, помощи специалистов производителя оборудования мы реализовали проект. Сейчас мы ведем переговоры о дальнейшем развитии предприятия», — отметил Владимир Попов.
Ввод нового цеха позволил почти в два раза увеличить выпуск продукции. Всего компания «ХлебНаш» на своих площадках в Волжском и Краснослободске в 2021 году произвела 12 тыс. тонн хлеба, в 2022 планирует дать прибавку еще в 15%. На предприятии трудятся 238 человек. Продукция представлена на полках магазинов Волгоградской области, поставляется в 250 школ и детских садов.
Цех был построен в рамках профильной программы Минсельхоза РФ. Компания получила 6 млн рублей господдержки, а также 30 млн рублей инвесткредита на закупку сырья.
Как рассказал учредитель компании «Хлебнаш» Владимир Попов, производство в Краснослободске удалось создать в короткие сроки, несмотря на пандемию. Здание было приведено в порядок, для цеха приобретены уникальная автоматическая хлебопекарная и полуавтоматическая упаковочная линии, другое оборудование.
— Раньше мы закупали много хлебозаготовок в Европе, которые у нас размораживали, разогревали и уже направляли в магазины. Теперь налажен полный цикл работы в рамках региона — от поля до магазинной полки, — отметили в правительстве области.
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