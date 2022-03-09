Малые города Приангарья (часть 2)

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Бодайбо и Киренск самые маленькие, удалённые и обделённые вниманием города Приангарья. У городов богатая событиями история, даже в таких труднодоступных местах велась летопись Сибирского края и России. Эти города имеют право на жизнь и развитие, и шаги в этих направлениях предпринимаются…

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В северо-восточной части Иркутской области, на Витимо-Патомском нагорье, за тысячу километров от областного центра спрятался город Бодайбо. До 1846 года эта местность, сегодня приравненная к районам Крайнего Севера, была почти необитаемой. Редкие семьи эвенков и якутов кочевали в тайге, промышляли охотой и рыбалкой. А затем здесь нашли золото.

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Более полутора веков прошло с тех времен, однако до сих пор Бодайбо — один из главных золотодобывающих центров России. «Сибирский Клондайк», «Золотая столица Сибири», и даже «Край на золоте и костях» — статьи с такими названиями выдают поисковики по запросу «Бодайбо».

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Промышленное освоение Ленского золотоносного края ведется более 170 лет. За это время добыто порядка 1500 тонн россыпного золота. В Бодайбинском районе тридцать семь золотодобывающих предприятий. В районе работает группа компаний «Полюс»: «Полюс Вернинское», «Лензолото», ЗАО «Светлый», Маракан. Есть еще «Артель Витим», «Высочайший» и много маленьких фирм. Рудного золота район даёт 25 тонн в год.

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Из Бодайбо редко бывают позитивные новости, но ситуация постепенно выправляется. За несколько лет в городе провели огромную работу, порядка 700 миллионов рублей вложили в коммунальную инфраструктуру, система отопления работает как часы. Поставили современное оборудование, теперь жители привыкли, что нет перебоев с отоплением, хотя еще 20 лет назад ситуация была другая.

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Второй проект — реконструкция культурно-досугового центра. Сделали большой пристрой к основному зданию. Там сделали кинотеатр, поставили современное оборудование, систему Atmos. В Иркутской области всего два таких зала. Начинают работу по проектированию дома для бюджетников на 50 квартир, будут строить ещё.

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На областной бюджет здесь не рассчитывают, крутятся сами, ищут возможности. ГК «Полюс» купила новый томограф для районной больницы за 50 миллионов рублей, пришел новый цифровой маммограф, в следующем году ждут рентген-аппарат. За счёт спонсоров отремонтировали больницу, ремонтируют горный техникум, дом-интернат, коррекционную школу. В город и в район золотодобывающие компании вкладывают много.

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Большие надежды возлагают на начало разработки месторождения Сухой Лог. Сухой Лог разведан на 72 тонны золота — это немыслимые объемы. С его развитием появятся 14000 рабочих мест.Капитальные затраты на первоначальное строительство составляют 3,3 миллиарда долларов. На 2027 год запланирован выпуск первого золота.

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Под Сухой Лог надо делать инфраструктуру, и кое-что уже намечено. На круглогодичной дороге из Бодайбо должен был появиться капитальный мост через Витим, но экономические реалии Перестройки и 90-х годов похоронили эти планы.

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Недостроенный мост много лет нависает над рекой. Сегодня ГК «Полюс» на свои деньги ведёт доработку проекта, проходит экспертизу и уже с правительством региона думают о финансировании. Мост обязательно должен быть построен.

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В начале декабря 2021 года сдан на госэкспертизу проект по строительству аэропорта. Если до марта будет положительное заключение, то в 2023 году выделят федеральные деньги на строительство, гарантии Правительства России имеются. Примерная стоимость — восемь миллиардов рублей. Сейчас в городе взлётно-посадочная полоса в грунтовом исполнении, после реконструкции будет бетонная. По проекту полосу поднимут на восемь метров, а в длину она будет около трех километров. Новый аэропорт будет принимать Superjet 100, МС-21, заканчится история АН-24, АН-26. С новым аэропортом в планах запускать рейсы в Красноярск, Новосибирск, увеличат рейсы и из Иркутска, сейчас их летает до девяти бортов в день

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Благоустройство проводится в Сквере золотодобытчиков на набережной Бодайбо в Иркутской области силами компании «Полюс Вернинское». Уже отремонтированы ступени лестницы к реке Витим, заменена тротуарная плитка, приведены в порядок клумбы, покрашены скамейки и ограждения. Также в месте спуска к Витиму установлена арка с надписью «Пристань Бодайбо» — так принято называть это место отдыха горожан.

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Киренск — город-остров. Среди почти нетронутой тайги на острове, омываемом Леной и Киренгой, раскинулся город Киренск, один из старейших городов Иркутской области, единственный город России, находящийся на острове. Давным-давно, в 1630 году, на 31 год раньше Иркутска, первопроходцы поставили крепость на острове — на высоком берегу, куда не поднималась Лена в самые многоводные годы. Инородцы шли сюда торговать пушниной, русские путешественники Хабаров, Дежнев, Лаптев, Беринг и другие отсюда шли дальше на север и на восток. Золотоискатели Витима использовали Киренск как опорный пункт. Во все времена город на острове был востребован. Сегодня он, подзаглохший, но всё ещё живой, представляет собой один большой памятник. Во всем мире малые города являются хранителями культурного наследия и национальной самобытности. В эту плеяду входит и Киренск, крошечный городок по числу исторических объектов находится на втором месте после Иркутска.

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Киренск стал пилотным городом по сохранению деревянного зодчества. Бродить по исторической части Киренска приятно, старинная архитектура в центре — то, что отличает его от других больших городов. Киренск имеет 28 памятников архитектуры, среди них торговый дом семьи купцов Громовых (действие романа «Угрюм-река» разворачивается именно здесь), Щелкуновых, дом декабриста Валерьяна Голицына, винокуренный завод.

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В 1990 году город получил статус исторического населенного пункта, хотя сам давно разросся и теперь расположен не только на острове, но и на материке, со стороны реки Лены, радуя местных жителей типовыми благоустроенными пятиэтажками. Остров и материк соединяет дамба. Киренск — город с богатейшей историей, самобытной архитектурой, уникальным и неповторимым обликом. Однако, как любой малый город, удалённый от крупных культурных и научных центров страны, он имеет инфраструктурные проблемы. В этих условиях хорошим подспорьем для него стал федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», в котором город участвует четвертый год и имеет неплохие результаты.

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Городской парк расположен в центре старинной части города на территории площадью 10,5 тыс. кв. м. Как парковая зона, он существует более ста лет. За последние три года в результате комплексного обустройства его облик полностью преобразился. Теперь здесь есть новое металлическое ограждение, красивые пешеходные дорожки, удобные скамейки и другое.

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Общественная территория Нижняя набережная — «Киренские просторы» была открыта для киренчан осенью 2019 года на живописном месте слияния рек Лены и Киренги. Она стала любимым местом отдыха детей и подростков. Для них оборудованы детские игровые площадки, спортивные сооружения. Люди почтенного возраста, а также мамы с детьми с удовольствием отдыхают в уютных беседках или на скамейках.

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Реконструкция Сквера Речников в микрорайоне Мельничный была проведена в 2019 году. Здесь смонтирована металлическая сцена для концертов и других мероприятий.

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Работы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Киренске проводятся в синхронизации с другими программами. Так, на средства Фонда капитального ремонта МКД Иркутской области за последние два года отремонтированы территории общего пользования 19 многоквартирных домов, приводятся в порядок трассы, идёт реконструкция дорожного полотна улиц.

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Есть в Киренске уникальное историческое место. Это старинная часть улицы Набережной (ныне Ленских Рабочих). С давних времен она стала визитной карточкой города, местом встреч по прибытии судов, главным местом отдыха и прогулок киренчан.

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В 2020 году администрация города Киренска совместно с ООО «Сибирская лаборатория урбанистики», при активном участии и поддержке горожан, предпринимателей, общественных организаций, молодежи с проектом «Город-остров» стала одним из победителей в российском конкурсе проектов преображения малых городов.

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В 2021 году закипела работа над проектом «Город-остров». В планах — возродить историческую часть набережной реки Лены — улицы Ленских Рабочих, вдохнуть в нее новую жизнь, дать толчок социально-экономическому развитию города. Коллектив архитекторов, опираясь на мнение горожан и предпринимателей, учёл интересы детей и взрослых, вместил в пространство воды и набережной молодёжную площадку и центральную аллею с торговыми павильонами, главную площадь для проведения общегородских мероприятий, восстановленный Купеческий бульвар с деревянным покрытием. Здесь предусмотрено устройство асфальтобетонных покрытий, тротуаров, пешеходных дорожек, освещения, деревянной набережной с эстрадой, установка малых архитектурных форм в зонах отдыха. Планируется реставрация памятников архитектуры и восстановление небольшого участка Киренского острога. На выполнение проекта выделено около 130 миллионов рублей, работы должны быть выполнены за 2021-22 годы.

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При всей уникальности и неповторимости облика Киренска и величественной красоты окружающей природы, город имеет ряд инфраструктурных проблем: удалённость от областного центра и других крупных городов, ограниченность экономической базы, технологическая отсталость предприятий. Исходя из этого, главными задачами проекта «Город — остров» являются создание благоприятные условия для населения (качественный досуг, общение, творчество), бизнеса и туризма, дать новый толчок социально-экономическому развитию города. Реализация проекта «Город — Остров» должна дать городу перспективы для нового этапа социально-экономического развития, воссоздать центральную набережную, которая станет импульсом к развитию местных культурных и предпринимательских проектов, ориентированных на горожан.

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У Киренска имеется потенциал развития как административного и логистического центра освоения природных богатств, обладающего туристической и рекреационной привлекательностью. В районе есть природные ресурсы (лес, сибирские дикоросы, месторождения чароита, легкоплавких глин и пр.) и связанные с ними виды деятельности: заготовка древесины, охота, сбор дикоросов, рыбный промысел. Назрела потребность в реализации в Киренске разных видов водного туризма: круизные маршруты по реке Лене и её притокам до Ленских щек и Ленских столбов, туризм выходного дня, экскурсионные маршруты по знаковым и историческим местам. В настоящее время туристы из Якутии, средней полосы России, иностранные туристы, православные экспедиции, путешествуя по Лене-реке, с удовольствием посещают город. Большая надежда у туриндустрии на реконструкцию одного из последних в стране колёсных пассажирских пароходов «Благовещенск» (построен в Венгрии в 1959 году, имеет немецкую паровую машину из чугуна в 450 лошадиных сил), которую взял на себя директор ООО «Судоходная кампания «Витим-лес» В. В. Трачук.

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Наряду с наземными и водными видами туризма есть перспектива развития в Киренске авиационного туризма. Так, реконструкция объектов аэропортового комплекса Киренска предполагает стоимость в 1,4 миллиарда рублей. В рамках проекта предусмотрено обновление взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона. Проектно-сметную документацию планируется разработать за счет средств федерального бюджета, план модернизации аэропорта включён в федеральный проект «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» на 2025-2027 годы.

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Впереди у Киренска большая и трудоёмкая работа по сохранению и восстановлению уникальных объектов исторической части города, что должно способствовать решению многих социально-экономических, демографических и иных задач в интересах горожан, чтобы жизнь киренчан стала более наполненной, интересной и комфортной для проживания…

В статье использованы фото из открытых источников.

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