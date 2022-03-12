В Новокузнецке после ремонта заработала поликлиника кузбасского онкодиспансера
Раньше амбулаторных пациентов онкодиспансера в Новокузнецке принимали на первом этаже хирургического корпуса. Теперь для этого отведено отдельное здание, рассчитанное на 250 посетителей в сутки.
Неиспользуемый двухэтажный корпус на территории диспансера реконструировали — надстроили третий этаж и провели капитальный ремонт существующих этажей. Для маломобильных пациентов в здании установили лифт. На переустройство объекта потрачено более 288 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В новой поликлинике создана клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты функциональной диагностики и приема, эндоскопический блок, малая операционная, дневной стационар. Для оснащения амбулатории закупили более 20 единиц медицинской техники на сумму порядка 300 млн рублей: аппараты УЗИ, компьютерный томограф, маммографы, современную рентген-установку и другое оборудование.
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