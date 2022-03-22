АСКОН и ОКБ «Аэрокосмические системы» импортозаместили ПО для проектирования кабельных сетей

Компас для лоцмана © stimul.online

Тренажер для подготовки личного состава, эксплуатирующего вертолет КА-27МАО. Источник изображения: ЦНТУ «Динамика»

О прекращении или приостановке работы в России объявили многие мировые производители программного обеспечения. Среди них американская компания Autodesk и французская Dassault Systèmes, программы которых используются в промышленности. Возникает вопрос, могут ли отечественные программные продукты заменить «выпавшие» зарубежные

Российские разработчики объединили усилия, чтобы дать промышленности решения, ранее доступные только на Западе. Национальный чемпион АСКОН и ОКБ «Аэрокосмические системы» разработали сквозной программный комплекс для проектирования изделий, содержащих кабельные сети. До сих пор для этой задачи предприятия использовали разрозненные программные средства, в том числе зарубежные. О результатах этой работы рассказывает журнал об инновациях в России «Стимул»

Задача проектирования кабельных сетей в контексте всего изделия полностью решена с помощью системы проектирования «Компас-3D», программного комплекса для разработки кабельных сетей и трубопроводных систем САПР «Макс», системы управления нормативно-справочной информацией «Полином:MDM» и системы управления инженерными данными «Лоцман:PLM».

Решение построено на бесшовной интеграции специализированной САПР «Макс» с системой проектирования «Компас-3D», в которой ведется разработка всего изделия. Обе системы используют единую нормативно-справочную информацию из «Полином:MDM» и единый электронный архив на базе «Лоцман:PLM».

АВИАЦИОННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ И НЕ ТОЛЬКО

Первое пилотное внедрение состоялось в ЦНТУ «Динамика», предприятии холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех». Это отечественный лидер в разработке и производстве авиационных тренажеров. Решение позволяет вести работы в рамках всего жизненного цикла авиационных тренажеров внутри единого информационного пространства, что, в свою очередь, повысит конкурентоспособность выпускаемой продукции за счет снижения сроков ее изготовления и повышения качества.

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Аналитик по приборостроению и электротехнике компании АСКОН Лев Теверовский. Источник изображения: Пресс-служба компании АСКОН

«Данное решение не является каким-то узкоспециализированным, призванным решать задачи проектирования именно в описанной сфере, — рассказал „Стимулу“ аналитик по приборостроению и электротехнике АСКОН Лев Теверовский. — Сегодня практически все изделия как гражданского, так и специального назначения имеют в своем составе сложные радиоэлектронные модули, соединенные бортовой кабельной сетью (БКС). Да и сами модули часто состоят из отдельных узлов и приборов, также объединяемых системой проводов, жгутов и кабелей. Поэтому область применения крайне широкая — от наземной аппаратуры до транспорта и летательных аппаратов».

Главная особенность нового комплексного решения — завязка на единые справочники электрорадиокомпонентов и единую среду разработки и управления документами. Компоненты из единых справочников применяются как при разработке электрических схем, так и при 3D-проектировании БКС, а документация и отчеты создаются и затем хранятся в единой системе.

Как поясняет Лев Теверовский, до последнего времени БКС чаще всего проектировались не в специализированных системах, а в обычных универсальных графических редакторах. Из них невозможно было автоматизированно получить данные о компонентах радиоэлектронного проекта и соединениях между ними. Либо же в единичных случаях такое проектирование велось с использованием зарубежных программных продуктов. Теперь необходимое комплексное решение реализовано на базе отечественного программного обеспечения.

Внедрение современных цифровых инструментов позволило выстроить сквозную цепочку: от единого источника нормативно-справочной информации до сдачи конструкторско-технологической документации в архив.

«Применение российского IT-решения для проектирования авиационных тренажеров — один из ключевых этапов масштабного проекта по цифровой трансформации производственных процессов с помощью отечественных программных продуктов, который в настоящий момент реализуется в ЦНТУ „Динамика“. Внедрение современных технологий в бизнес-процессы увеличит эффективность работы предприятия и позволит повысить конкурентоспособность выпускаемых изделий. Мы ожидаем, что реализация проекта по цифровизации ЦНТУ „Динамика“ позволит сократить на 20-60 процентов длительность конструкторско-технологической подготовки производства, на 40 процентов — время на поиск информации, затраты на подготовку и выпуск технической документации. Кроме того, на 30 процентов уменьшится время разработки, изготовления и поставки продукции, а сроки согласования документов сократятся примерно в пять раз», — рассказал генеральный директор холдинга «Технодинамика», куратор Ульяновского и Пензенского региональных отделений Союза машиностроителей России, член бюро Лиги содействия оборонным предприятиям Игорь Насенков.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

ЦНТУ «Динамика» разрабатывает авиационные технические средства обучения для летчиков, штурманов, технического персонала. Электрическая часть тренажера состоит из большого количества блоков и приборов, соединенных между собой кабельно-жгутовой обвязкой, и одна из задач конструктора — проектирование электрических схем на приборы и кабели.

Раньше на предприятии не применяли специализированные САПР для проектирования электрических, гидравлических и пневматических систем. Инженеры работали в не связанных друг с другом программах. Это было неудобно не только в части хранения и доступа к информации, но и из-за отсутствия единого стиля оформления конструкторской документации (КД), что вызывало вопросы со стороны нормоконтроля и производства.

В пилотном проекте стояла задача отработать отечественное программное решение, с тем чтобы в достаточно сжатые сроки выпустить комплект КД, по которому предприятие сможет с минимальным количеством доработок изготовить тренажер и осуществить его пусконаладку.

«ЦНТУ „Динамика“ участвует в конкурсе Минпромторга, который позволяет возместить до 50 процентов затрат именно на отечественное программное обеспечение, — рассказал руководитель отдела автоматизации ЦНТУ „Динамика“ Иван Белоусов. — Что касается выбора программных продуктов — АСКОН и САПР „Макс“, то, откровенно говоря, аналогов в нашей стране больше нет. Поэтому начали с „Компас-3D“ и САПР „Макс“, а дальше подтянулся весь программный комплекс».

Как поясняет Иван Белоусов, подход к импортозамещению должен быть комплексным, когда заказчику поставляются не отдельные отечественные программные продукты, а единый интегрированный комплекс программных средств, обмен данными в котором происходит без использования файлов или бумаги.

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Национальный чемпион АСКОН и ОКБ «Аэрокосмические системы» разработали сквозной программный комплекс для проектирования изделий, содержащих кабельные сети. Источник изображения: Пресс-служба компании АСКОН

КАК РАБОТАЕТ РЕШЕНИЕ

Для синхронизации нормативно-справочных данных применяется специальный модуль САПР «Макс», имеющий возможности гибкой настройки под модель хранения данных в «Полином:MDM». При помощи этого инструмента данные из систем «Полином:MDM» и САПР «Макс» синхронизируются по компонентам: соединителям, проводам, материалам и так далее.

Затем инженер-конструктор проектирует в САПР «Макс» схемы на системы и жгуты. Далее, используя инструмент импорта данных, встроенный в интерфейс приложения «Оборудование: Кабели и жгуты» «Компас-3D», из САПР «Макс» получают все данные, необходимые для создания трехмерного представления жгута в пространстве.

После создания модели жгута происходит раскладка жгута на плоскость и экспорт данных в САПР «Макс», в которой с помощью данных из «Компаса» формируется комплект конструкторской документации.

И завершающий этап — экспорт электронной конструкторской документации и обновление/создание электронной структуры жгута в системе «Лоцман:PLM». Для этого используется модуль интеграции САПР «Макс», позволяющий настроить процесс экспорта под модель данных системы «Лоцман:PLM».

При выгрузке выполняется поиск конфликтов, пользователь видит оповещение о проблемах, предлагаются варианты их решения. На протяжении всей цепочки обмен данными между системами происходит автоматизированно, что исключает вероятность их искажения либо использования неактуальных данных.

БЕЗ НЕСТЫКОВОК И ДУБЛИРОВАНИЯ

Как считают и разработчики, и заказчик, применение нового программного обеспечения прошло успешно. В результате пилотного проекта случаи нестыковки ответных частей соединителей вследствие их неправильного подбора были сведены практически к нулю. Исключены случаи задублирования контактов на схемах. Единый стиль оформления всей конструкторской документации упростил процедуру согласования с нормоконтролем. На производстве было также развернуто рабочее место, где можно было вживую увидеть все схемы в трехмерном отображении в составе тренажера. Это ускорило и упростило производство техники.

Изделие, на котором испытывалось отечественное решение, уже сдано. Комплект КД лежит в архиве, по нему собран тренажер, который поставлен заказчику. До июля на предприятии продолжится развертывание цифровой платформы конструкторско-технологической подготовки производства АСКОН, идут пилотные проекты. Будут отработаны процессы управления требованиями к изделию, групповой разработки конструкторской документации, цифрового согласования, сдачи в архив. В дальнейших планах — использование программного комплекса в более крупных проектах.

Алексей Андреев