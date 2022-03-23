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Экскурсия по предприятию ПС-Электро (ЭЛЕКТРОконнект), производителю печатных плат из Новосибирска.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/T2fYk0LUtkQ
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=T2fYk0LUtkQ&t=1338s

электроника, контрактное производство электроники, ПС-Электро
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