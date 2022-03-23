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Производство IoT и телеметрии — Вега-Абсолют

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/pEew3L3crlg

электроника, производство, контрактное производство электроники
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