На Окской судоверфи состоялся спуск на воду сухогруза для компании «Идель»

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24 марта на Окской верфи в Навашино Нижегородской области состоялся спуск на воду сухогрузного судна проекта RSD59. Об этом сообщили 24 марта в «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК), которая выступает заказчиком судна.

После завершения испытаний судно будет передано судоходной компании «Идель».

Как отмечают в лизинговой компании, серия судов проекта RSD59 создана при поддержке ГТЛК и является самой большой за последние 10 лет на российских верфях. На сегодня общий заказ компании на сухогрузы проекта RSD59 составляет 63 судна, из которых 47 уже построено. В том числе на Окской судоверфи законтрактовано 18 судов RSD59, 15 из них построены и переданы заказчику.

Сухогрузы проекта RSD59 имеют класс «река — море» и предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В».

Сухогрузное судно проекта RSD59.

Разработчик проекта — «Морское Инженерное Бюро»

Длина — 141 м

Ширина — 16,98 м

Высота борта — 6 м

Осадка — 4,5 м (в море), 3,6 м (в реке)

Количество трюмов — 2

Мощность ГД — 2×1200 КВт

Экипаж/мест — 11/14 человек + лоцман

Скорость — около 10,2 узла.