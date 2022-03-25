На Окской судоверфи состоялся спуск на воду сухогруза для компании «Идель»
24 марта на Окской верфи в Навашино Нижегородской области состоялся спуск на воду сухогрузного судна проекта RSD59. Об этом сообщили 24 марта в «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК), которая выступает заказчиком судна.
После завершения испытаний судно будет передано судоходной компании «Идель».
Как отмечают в лизинговой компании, серия судов проекта RSD59 создана при поддержке ГТЛК и является самой большой за последние 10 лет на российских верфях. На сегодня общий заказ компании на сухогрузы проекта RSD59 составляет 63 судна, из которых 47 уже построено. В том числе на Окской судоверфи законтрактовано 18 судов RSD59, 15 из них построены и переданы заказчику.
Сухогрузы проекта RSD59 имеют класс «река — море» и предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В».
Сухогрузное судно проекта RSD59.
Разработчик проекта — «Морское Инженерное Бюро»
Длина — 141 м
Ширина — 16,98 м
Высота борта — 6 м
Осадка — 4,5 м (в море), 3,6 м (в реке)
Количество трюмов — 2
Мощность ГД — 2×1200 КВт
Экипаж/мест — 11/14 человек + лоцман
Скорость — около 10,2 узла.
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