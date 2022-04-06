ОАК запустила производство 20 самолетов Ту-214

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Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) запустила производство 20 магистральных узкофюзеляжных самолетов Ту-214, которые должны заменить иностранные Boeing и Airbus, сообщил глава корпорации Юрий Слюсарь в кулуарах форума-выставки «Госзаказ».

"В ближайшее время должны нарастить (серийность). Уже мы запустили в производство 20 машин Ту-214″, — передает ТАСС слова Слюсаря.

Как уточнил официальный представитель ОАК, это производственная программа по выпуску Ту-214 на ближайшее несколько лет.

По словам Слюсаря, ОАК планирует увеличить темпы производства дальнемагистральных самолетов Ил-96.

«Планируем поднять серийность [Ил-96], есть интерес со стороны компаний», — сказал он.

Ранее Россия решила рассмотреть целесообразность увеличения выпуска Ил-96 и Ту-214.

Напомним, 14 марта президент подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации, который дает возможность регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, документ опубликован на официальном портале правовой информации.