ОАК запустила производство 20 самолетов Ту-214
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) запустила производство 20 магистральных узкофюзеляжных самолетов Ту-214, которые должны заменить иностранные Boeing и Airbus, сообщил глава корпорации Юрий Слюсарь в кулуарах форума-выставки «Госзаказ».
"В ближайшее время должны нарастить (серийность). Уже мы запустили в производство 20 машин Ту-214″, — передает ТАСС слова Слюсаря.
Как уточнил официальный представитель ОАК, это производственная программа по выпуску Ту-214 на ближайшее несколько лет.
По словам Слюсаря, ОАК планирует увеличить темпы производства дальнемагистральных самолетов Ил-96.
«Планируем поднять серийность [Ил-96], есть интерес со стороны компаний», — сказал он.
Ранее Россия решила рассмотреть целесообразность увеличения выпуска Ил-96 и Ту-214.
Напомним, 14 марта президент подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации, который дает возможность регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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