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Авиация

ОАК запустила производство 20 самолетов Ту-214

 © newsmedia.tasnimnews.com

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) запустила производство 20 магистральных узкофюзеляжных самолетов Ту-214, которые должны заменить иностранные Boeing и Airbus, сообщил глава корпорации Юрий Слюсарь в кулуарах форума-выставки «Госзаказ».

"В ближайшее время должны нарастить (серийность). Уже мы запустили в производство 20 машин Ту-214″, — передает ТАСС слова Слюсаря.

Как уточнил официальный представитель ОАК, это производственная программа по выпуску Ту-214 на ближайшее несколько лет.

По словам Слюсаря, ОАК планирует увеличить темпы производства дальнемагистральных самолетов Ил-96.

«Планируем поднять серийность [Ил-96], есть интерес со стороны компаний», — сказал он.

Ранее Россия решила рассмотреть целесообразность увеличения выпуска Ил-96 и Ту-214.

Напомним, 14 марта президент подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации, который дает возможность регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Источник: https://vz.ru/news/2022/4/6/1152346.html

ОАК, производство, Ту-214.
  • Нет аватара termometrix
    06.04.2215:07:01

    Лебедь.А с новыми двигателями станет еще экономичнее и эффективнее.Кроме того, Ту-214 стоит в восемь-десять раз меньше, чем аналоги Боинга и Аэробуса, которые создаются в промзонах или в системе разделения труда с населением 600-700 миллионов человек,нечто характерное для транснациональных монополий, они ничего не могут делать самостоятельно на протяжении всего производственного цикла.Западные транснациональные корпорации не могут существовать, если они не являются паразитами, то есть без эксплуатации трудовых, материальных и инженерных ресурсов и рынков сбыта остального мира и последующего присвоения научно-технической ренты от продажи готовой продукции.Боинг можно назвать «американским» самолетом настолько, насколько я швейцарец.

     © aviation21.ru

    Отредактировано: termometrix~16:25 06.04.22
    #1249289
    • alex4spb alex4spb
      06.04.2215:11:46

      с каким именно двигателем?

      есть информация?

      #1249290
      • Нет аватара termometrix
        06.04.2215:17:35

        с каким именно двигателем?

        ПД-14.

        #1249291
        • alex4spb alex4spb
          06.04.2215:19:29

          это озвучивалось?

          #1249292
        • Нет аватара BRO
          06.04.2216:40:07

          Я не думаю что на ТУ-214 будут ставить ПД-14, у них не та тяга, да и самолет с двигателем еще «подружить» надо.

          #1249301
  • Нет аватара valex1911
    06.04.2216:16:25

    Я думаю, в свете последних событий, с практически бесконтрольными поставками и распространением на Украине огромного количества ПЗРК различных типов, нарушающими, кстати, договор о контроле и нераспространении этих комплексов, сейчас стоит в конструкцию самолёта добавить РЭБ типа «Витебск» для их защиты, во избежание возможных проблем в будущем. Либо создать его гражданский аналог. В гражданских самолётах он теперь будет очень желателен. Если у кого-то из читающих есть возможность обратить внимание на эту мысль людей, принимающих решения в авиаотрасли, предложите им обдумать такую возможность.

    Отредактировано: valex1911~16:25 06.04.22
    #1249297
    • alex4spb alex4spb
      06.04.2216:19:45

      в каком полку служили? ©

      #1249298
      • Нет аватара valex1911
        06.04.2216:31:42

        Да это не важно. Я из другой страны, но вас поддерживаю во всём.

        #1249300
  • Нет аватара opt1mist
    06.04.2217:12:44

    Прекрасная машина! Последняя разработка СССР, конструктивно и в плане культуры веса вполне актуален, один из первых гражданских с применением композитных материалов.   

    А вот про ИЛ 96 такого увы не скажешь, все-таки он есть увеличенный и доработанный ил 86 — а это уже 70е. Хотя бесспорно птица очень красивая.

    #1249302
  • Нет аватара treins.
    06.04.2217:23:44

    Главное что денег достаточно выделили.

    Что бы не вышло как с ил-76, производство которого уже 10 лет восстанавливают.

    Когда контракт был заведомо убыточный, что вогнало Авиастар в долги

    #1249303
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