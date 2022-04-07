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Суперджет 100 — это региональный/ближнемагистральный пассажирский самолёт. В его производстве принимают участие ведущие российские и зарубежные компании — и каждая использовала для создания новой модели свои лучшие технологии. В результате получился современный, удобный и надёжный самолёт. Он серийно выпускается с 2011 года и активно эксплуатируется российскими авиаперевозчиками.

1. По состоянию на начало 2022 года Суперджеты эксплуатировался в 9 российских авиакомпаниях, а также в 7 государственных и ведомственных структурах России и зарубежья.

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2. Superjet 100 представлен публике в сентябре 2007 года, первый полёт совершил в мае 2008 года. С 2011 года началась эксплуатация серийных самолётов.

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3. В середине 2021 года число перевезенных на самолётах Superjet 100 пассажиров превысило 30 млн.

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4. Все Суперджеты оснащены двумя турбовентиляторными двигателями SaM146 производства PowerJet. Он был специально разработан для Суперджета.

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6. В производстве задействовано несколько предприятий — в Воронеже, Новосибирске, Ульяновске. Сборка происходит в Комсомольске-на-Амуре. Впервые в отечественном гражданском самолётостроении использована бесстапельная сборка, автоматическая стыковка агрегатов, автоматическая клёпка и другие технологии.

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7. Цех сборки фюзеляжа (ЦСФ). Здесь производится стыковка готовых отсеков на стенде автоматической стыковки и установка крепежа по стыкам отсеков.

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8. Цех сборки фюзеляжа состоит из четырёх производственных участков.

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9. При производстве самолета Superjet 100 используется более 600 тысяч заклёпок, гаек, болтов, штифтов и других мелких деталей. Около 10% площади поверхности самолёта составляют панели и навесные агрегаты из полимерных композиционных материалов.

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10. При сборке фюзеляжа устанавливают каркас пола, монтируют двери для пассажиров, багажного отделения, сервисных работ.

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11. После цеха сборки фюзеляжа самолёт перемещают в цех окончательной сборки (ЦОС).

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12. В цехе окончательной сборки устанавливают оперение самолёта, крылья стыкуют с фюзеляжем, монтируют шасси, двигатели. Одновременно проверяют работоспособность систем самолёта, тестируют, оценивают качество.

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13. В ЦОСе производится проверка функционирования шасси, подготовка воздушного судна к постановке под ток. Это финальная часть проверки оборудования — запитывают все бортовые системы самолёта и проверяют, как они функционируют и взаимодействуют друг с другом.

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14. В процессе проверяют работу всех узлов — от электроники до отдельных механизмов.

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15. Механизации крыла, рули направления и высоты, и другие детали выполнены из композиционных материалов. Алюминиевые части фюзеляжа покрыты жёлто-зелёной грунтовкой, а детали из композитных материалов белого цвета.

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16. Отработка систем под током. Оборудование тестируется в рабочем режиме.

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17. Когда самолёт будет готов к полётам — он отправляется в Ульяновск на покраску.

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18. Используется конвейерный принцип сборки — одновременно на разных стадиях производства находится несколько машин. На выпуск одного лайнера уходит примерно 84 рабочих дня.

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19. После завершения сборки самолёт передают на лётно-технические испытания. Как правило, лётная программа каждого нового самолёта состоит из восьми полётов, во время которых происходит тестирование систем в воздухе.

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20. У Superjet 100 есть две модификации по дальности полёта — базовая (Basic/B) рассчитана на дальность до 3048 км, с увеличенной дальностью (LongRange/LR) — на 4578 км.

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22. Кабина пилотов.

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23. Для управления используется боковая ручка — Superjet 100 стал первым российским серийным гражданским самолётом с «сайдстиком».

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24. В управлении реализована концепция Human Centered Design — это позволило оптимизировать размещение рычагов управления и приборного оборудования. Теперь в случае внештатной ситуации завершить полёт сможет даже один пилот.

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25. Кабина пилотов оснащена интуитивно понятными средствами управления, которые разрабатывались совместно с летчиками.

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26. Из Комсомольска Superjet 100 совершает перелёт в Жуковский, где его принимают заказчики.

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27. Центр технического обслуживания самолётов в Жуковском.

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28. Работы с двигателем. В двигателях Суперджет 100 реализована новая цифровая система управления третьего поколения FADEC, которая оптимизирует выполнение полётов и снижает расход топлива. Компоненты левого и правого двигателей взаимозаменяемы — один комплект деталей можно использовать для обслуживания и ремонта обоих агрегатов. В конструкции используется двустворчатая гондола. Такая конструкция упрощает обслуживание и доступ к быстросменным блокам.

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29. В Жуковском по заказу эксплуатантов выполняются наиболее сложных процедуры технического обслуживания работ.

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30. Комплексный пилотажный тренажёр самолета Superjet 100 в Жуковском. Аналогичные тренажеры установлены в учебных центрах в Шереметьево и Венеции, а также в Ульяновске — в университете гражданской авиации.

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31. Оптимальное сочетание вместимости, дальности и комфорта самолета Superjet 100 позволило в последние годы десятки новых маршрутов в обход Москвы.

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32. В 2021 году производство и поставки самолётов Superjet 100 выросли более чем в два раза: поставлено 28 воздушных судов, в том числе, 23 новых лайнера. По заявлению Минпромторга РФ, планируется производить по 40 самолетов Superjet 100 в год, а иностранный двигатель будет заменен на российский ПД-8.

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