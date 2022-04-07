Новый биометрический терминал BioSmart Quasar Lite

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В этом году компания BIOSMART участвует в конкурсе «Лучший инновационный продукт» от Securika Moscow с новым терминалом BioSmart Quasar Lite. В чем его особенности?

Это более мощный, компактный и функциональный аналог BioSmart Quasar с 7-дюймовым экраном. Высокотехнологичные «железо» и софт при этом сохранены! Терминал снабжен встроенным сканером вен ладони и может распознавать человека по лицу или ладони, а еще поддерживать бимодальную идентификацию, если нужно обеспечить большую надежность. Комплексный способ идентификации может выглядеть так: лицо + карта, лицо + PIN-код, лицо + QR-код, лицо + PIN-код + карта.

Защита корпуса терминала — IP65 (это значит, что BioSmart Quasar Lite может быть установлен на улице — устройство надежно защищено от пыли и влаги). А еще терминал обладает специализированными опциями для СКУД: он разграничивает доступ по временным зонам, осуществляет мониторинг событий системы в режиме реального времени и не допускает двойной проход. Среди опций также — ведение журнала событий, сигнал тревоги при попытке несанкционированного доступа и проход в режиме сопровождения (посетитель сможет пройти через терминал только в том случае, если заранее назначенный сотрудник будет его сопровождать).

BioSmart Quasar Lite стал еще более открытым к внешним интеграциям и будет поддерживать работу большинства существующих в России СКУД. Он может работать как автономно, так и с сервером — события хранятся и в самом устройстве, и во внешних системах. А настраивать BioSmart Quasar Lite можно через внешнюю систему, веб-интерфейс или административный интерфейс на самом терминале.

Компания Биосмарт — резидент «Фонда Сколково» в Свердловской области. Технопарк высоких технологий Свердловской области — региональный оператор Фонда.

Биометрические системы BioSmart могут применяться практически во всех сферах экономики и бизнеса. Современные решения компании «Прософт-Биометрикс» выполняют ряд уникальных задач:

— ограничение доступа в служебные помещения;

— контроль перемещения сотрудников по зданию;

— автоматический учет рабочего времени сотрудников;

— постановка/снятие помещений с охраны;

— ограничение доступа к секретной/персональной информации;

— автоматизация оплаты питания на предприятии и многие другие.

https://vk.com/prosoft_bio?w=wall-91149615_284