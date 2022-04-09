Успешный пример «своего дела» в аргросфере из Воронежской области
© Бионышева Елена/Сделано у нас
В 40 километрах от Воронежа находится необычное фермерское хозяйство Алексея Высоцкого в с. Перлевка Семилукского района. На ферме разработана уникальная методика производства мицелия вешенки, не требующая специального оборудования и обеспечивающая высокую производительность.
До того, как академические знания стали приносить прибыль, бывшему биологу из Днепропетровска пришлось проделать сложный путь. Сначала оставить научную деятельность и методом проб и ошибок начать свое дело в 90-ые. Будучи ещё аспирантом химико-технологического института он 6 лет работал с грибами, к которым и вернулся в 1999-ом, но не как к объекту изучения, а как к бизнес идее. В 2016 году им была разработана питательная добавка в субстрат для выращивания вешенки, позволяющая существенно повысить урожайность грибных блоков и снизить себестоимость продукции.
© Бионышева Елена/Сделано у нас
© Бионышева Елена/Сделано у нас
© Бионышева Елена/Сделано у нас
© Бионышева Елена/Сделано у нас
© Бионышева Елена/Сделано у нас
Вешенка выращивается в теплицах, сделанных из пенопласта, которые функционируют уже больше десяти лет. Алексей сделал их в Перлёвке, сразу после того, как переехал в Воронежскую область. 200 квадратных метров — таков нынешний размер производственных площадок фермера. Каркас теплиц выполнен из бруса, а сами конструкции держатся без фундамента. С учётом стоимости земли, систем поддержания температуры, кондиционера и прочего оборудования, поставить доходное дело на поток стоило аграрию примерно в полмиллиона рублей.
Безусловно, вешенка — очень полезный пищевой продукт. Хорошо приготовленные блюда из вешенки вызывают аппетит у человека, положительно действуют на выделение пищеварительного сока, улучшает работу желез внутренней секреции.
© Бионышева Елена/Сделано у нас
© Бионышева Елена/Сделано у нас
© Бионышева Елена/Сделано у нас
Также Алексей сейчас занимается выращиванием зопника колючего и производством травяных напитков «Душистая степь
Фото и текст: Бионышева Елена
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