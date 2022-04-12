Первая партия эвакуаторов со сдвижной платформой на базе ГАЗ Valdai Next
ООО «Смартэко-НН» выпустило первую в Россию партию эвакуаторов со сдвижной платформой на базе ГАЗ Valdai Next.
Сдвижной эвакуатор на базе шасси ГАЗ Valdai Next © Фото из открытых источников
Сдвижная гидравлическая платформа с механизмом фиксации в транспортном положении выполнена на базе собственных патентов завода Смартэко.
Характеристики надстройки:
- грузоподъёмность — 3000 кг,
- погрузочная длина — 5320 мм,
- настил на прокатных дорожках,
- гидросистема из стальных оцинкованных гидравлических трубок,
- покрытие платформы методом горячего цинкования,
- алюминиевое обрамление отбортовок платформы,
- гидравлическая лебедка с поперечным смещением — 4100 кг,
- оцинкованный трос — 20 м.
Сдвижной эвакуатор на базе шасси ГАЗ Valdai Next © Фото из открытых источников
Характеристики шасси:
- двигатель — Cummins 2.8s5F148М, ДИЗЕЛЬНЫЙ, 133,2 л.с., 2776 куб. см. Евро-5,
- КПП — 6МКПП,
- полная масса — 6700 кг,
- колёсная формула — 4×2.
Источник: https://vk.com/wall-157242749_795
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