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Первая партия эвакуаторов со сдвижной платформой на базе ГАЗ Valdai Next

ООО «Смартэко-НН» выпустило первую в Россию партию эвакуаторов со сдвижной платформой на базе ГАЗ Valdai Next.

Сдвижной эвакуатор на базе шасси ГАЗ Valdai NextСдвижной эвакуатор на базе шасси ГАЗ Valdai Next © Фото из открытых источников

Сдвижная гидравлическая платформа с механизмом фиксации в транспортном положении выполнена на базе собственных патентов завода Смартэко.

Характеристики надстройки:

  • грузоподъёмность — 3000 кг,
  • погрузочная длина — 5320 мм,
  • настил на прокатных дорожках,
  • гидросистема из стальных оцинкованных гидравлических трубок,
  • покрытие платформы методом горячего цинкования,
  • алюминиевое обрамление отбортовок платформы,
  • гидравлическая лебедка с поперечным смещением — 4100 кг,
  • оцинкованный трос — 20 м.

Сдвижной эвакуатор на базе шасси ГАЗ Valdai NextСдвижной эвакуатор на базе шасси ГАЗ Valdai Next © Фото из открытых источников

Характеристики шасси:

  • двигатель — Cummins 2.8s5F148М, ДИЗЕЛЬНЫЙ, 133,2 л.с., 2776 куб. см. Евро-5,
  • КПП — 6МКПП,
  • полная масса — 6700 кг,
  • колёсная формула — 4×2.
Источник: https://vk.com/wall-157242749_795

автоспецтехника, спецтехника, эвакуаторы
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