Российские компании изготовили новые модели прицепной техники
В марте 2022 года российские компании «Новтрак» и «Тонар» представили новые модели прицпной техники.
Компанией Meusburger Новтрак был изготовлен новый 1-осный полуприцеп-трал грузоподъёмностью 100 тонн для работы на труднодоступных карьерных участках.
Новая модель общей массой автопоезда около 200 тонн предназначена для транспортировки горной спецтехники на алмазных карьерах и подходит для эксплуатации горной техники в карьере с глубиной отработки 450 метров.
Завод «Тонар» выпустил обновленную модель шторно-бортового полуприцепа Тонар Т3-13 EX/II, которая в отличие от базовой модели Т3-13 адаптирована для перевозки опасных грузов массой до 31 000.
Новая модель укомплектована пеналами под огнетушители, рамками под таблицы обозначения опасного груза и экранированной проводкой в гофрированных шлангах, которые отличаются прочностью, гибкостью и износостойкостью.
Ранее заводом был освоен выпуск шести моделей шторно-бортовых полуприцепов.
https://m-nov.r...mpany/news/551/
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