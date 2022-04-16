Российские компании изготовили новые модели прицепной техники

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В марте 2022 года российские компании «Новтрак» и «Тонар» представили новые модели прицпной техники.

Компанией Meusburger Новтрак был изготовлен новый 1-осный полуприцеп-трал грузоподъёмностью 100 тонн для работы на труднодоступных карьерных участках.

Новая модель общей массой автопоезда около 200 тонн предназначена для транспортировки горной спецтехники на алмазных карьерах и подходит для эксплуатации горной техники в карьере с глубиной отработки 450 метров.

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Завод «Тонар» выпустил обновленную модель шторно-бортового полуприцепа Тонар Т3-13 EX/II, которая в отличие от базовой модели Т3-13 адаптирована для перевозки опасных грузов массой до 31 000.

Новая модель укомплектована пеналами под огнетушители, рамками под таблицы обозначения опасного груза и экранированной проводкой в гофрированных шлангах, которые отличаются прочностью, гибкостью и износостойкостью.

Ранее заводом был освоен выпуск шести моделей шторно-бортовых полуприцепов.

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