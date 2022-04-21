Инновационные линии розлива от российского бренда «АВРОРА» по индивидуальным проектам

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Производственная компания «АВРОРА» — давно известный и узнаваемый бренд на рынке упаковочного оборудования. Предприятия успешно работает с 1998 года и его по праву можно считать одним из флагманов индустрии. Завод одним из первых в России освоил выпуск автоматических линий розлива, и сегодня ассортиментная линейка данных машин в каталоге компаний поражает своим разнообразием.

Завод «АВРОРА» выпускает линии для розлива:

фармацевтических и ветеринарных препаратов

антисептиков, санитайзеров и хлорсодержащих жидкостей

косметики и парфюмерии

пищевых продуктов широкого спектра

спиртовой продукции

ядохимикатов, агрессивных и взрывоопасных продуктов

бытовой и промышленной химии

лакокрасочных изделий и строительной химии

жидкостей для электронных сигарет

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Широкая востребованность линий розлива компании обусловлена рядом факторов, в числе которых значимое место занимает инновационность. Заказчикам важно, чтобы оборудование соответствовало актуальным технологиям и трендам отрасли, было современным и позволяло эффективно выстраивать технологические процессы. Линии от бренда «АВРОРА» создаются с учетом последних тенденций машиностроения и требований действующих отраслевых стандартов. Для изготовления оборудования производитель использует высококачественные материалы и комплектующие, прогрессивные средства автоматики и надежные модули управления. Машины отличаются высоким рабочим ресурсом и имеют длительный срок эксплуатации.

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Одно из ключевых преимуществ компании — возможность изготавливать уникальное оборудование под узкие потребности каждого заказчика. Сотрудники буквально с нуля разрабатывают и воплощают в реальность сложные и нестандартные проекты заказчиков. Завод располагает конструкторским бюро, в котором трудятся высококвалифицированные инженеры. Специалисты создают индивидуальные проекты на линии розлива с оригинальной комплектацией и компоновкой узлов. На этапе проектирования в будущую установку закладываются все технические возможности для работы с определенными видами продуктов, тары, крышек и этикеток. В результате клиент получает оптимальное по всем параметрам оборудование, адаптированное под его деятельность. Именно такое оснащение позволяет достигать наиболее высоких результатов в работе.

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В качестве примера можно привести двухпоточный комплекс розлива, укупорки и этикетировки «Мастер» для спиртосодержащих антисептиков. Машина выполнена на базе концепции «2-в-1» и создана специально для производителя нескольких линеек санитайзеров в разноформатной таре. Установка реализует групповой розлив продукта, укупорку и нанесение этикеток на тару. Особенностью линии является совмещенное исполнение сразу двух линий. Именно такая задача была поставлена заказчиком, и специалисты завода в полной мере реализовали ее. Требовалось, чтобы одна линия могла использоваться для попеременного розлива в разные по объему флаконы.Для этого на каждом потоке установлен собственный дозаторс определенным диапазономрозлива — 20-300 мл и 500-1000 мл. Участок укупорки адаптирован к закрутке как стандартных колпачков, так и оснащенных разнообразными насадками (триггерными или курковыми распылителями, спрей-дозаторами). Этикетировочный модуль выполнен с двумя аппликаторами, что позволяет выполнять лейблинг как цилиндрической тары, так и флаконов с плоскими сторонами. Еще одним достоинством линии является встроенная система «умного» розлива ASF, благодаря которой продукт подается максимально деликатно, не пенится и сохраняет все исходные качества. Данное решение представляет собой уникальную разработку, созданную под частные потребности заказчика.

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Гибкость и умение быстро адаптироваться к новым условиям — то, что во все времена отличает данное предприятие и позволяет успешно находить новые точки роста даже в условиях внешних кризисов. В настоящий период завод готовит к выпуску линейку инновационных комплексных машин для розлива и упаковки — «Aurora NXT», которое является оборудованием следующего поколения и выполнено на базе новейших инженерных решений.

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