Российские разъединители для Асуанской ГЭС в Египте

Завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» (Великие Луки), входящий в «Промышленный электротехнический кластер Псковской области» осуществил первую со времен СССР поставку своего оборудования в Египет.

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В 2021 году разъединители внутренней установки были изготовлены для Асуанской ГЭС, где под руководством сотрудников завода был осуществлён шеф-монтаж и ввод в эксплуатацию.

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Асуанский гидроузел — крупнейшая комплексная гидротехническая система сооружений в Египте на реке Нил, близ города Асуана. 27 декабря 1958 было подписано соглашение между СССР и Египтом об участии Советского Союза в строительстве Высотной Асуанской плотины и предоставлении кредита для этого строительства. Генеральным проектировщиком был назначен институт «Гидропроект». Социальной Комиссией ООН Асуанский гидроузел назван выдающимся инженерным сооружением XX века.

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«Для всего нашего коллектива было приятно узнать, что на данном энергообъекте до сих пор успешно эксплуатируется оборудование великолукского завода, поставленное еще в советское время — разъединители РНВЗ-500 Т. Это, я считаю, один из главных показателей высокого качества продукции, которая производится на нашем предприятии», — рассказывает Денис Мунштуков, генеральный директор ЗАО «ЗЭТО».

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Египет является приоритетной страной для развития экспорта отечественной высококачественной электротехнической продукции в страны Африки. А импульсом этому каналу сбыта призвана стать Российская Промышленная зона (РПЗ) в Экономической зоне Суэцкого канала. ЗАО «ЗЭТО» подписано соглашение о намерениях стать резидентом данной РПЗ.

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Говоря о перспективности Египта стоит отметить, что Арабская Республика и Российская Федерация подписали Межправительственное соглашение о строительстве первой египетской АЭС — «Эль-Дабаа». Проектирование и строительство объекта осуществляет Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» (АО «Атомстройэкспорт»). ЗАО «ЗЭТО» заинтересован принять участие в данном проекте, чтобы как отраслевой лидер и российский производитель предложить свое высоковольтное электротехническое оборудование.

«Завод продолжает развивать сотрудничество с зарубежными партнёрами. Продукция пользуется интересом со стороны заказчиков, поэтому предприятие рассчитывает увеличить объемы поставляемого оборудования в страны Ближнего Востока и Африки» — комментирует Евгения Бойкова, коммерческий директор ЗАО «ЗЭТО».

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«Много заводской продукции отправляли в ОАР*. Применяя нашу продукцию в ОАР мы создали единую энергосистему. Были установлены электролинии от Асуана до Каира… Эти линии спасли египетскую энергосистему. Я дважды был там вместе с министром энергетики. Мы облетели все подстанции. К ВЗВА претензий не было» — из воспоминаний Анатолия Егоровича Сочилина, третьего директор ВЗВА с 1967-1975 годы.

*Объединённая Ара́бская Респу́блика (ОАР) — государство, существовавшее в 1958—1971 годах в северной Африке и Передней Азии. До 1961 года являлась союзом двух стран — Сирии и Египта. 28 сентября 1961 года Сирия заявила о выходе из состава ОАР. В 1963 году были предприняты шаги к возрождению Союзного государства в составе Египта (ОАР), Сирии и Ирака, однако из-за разногласий относительно государственного устройства эти планы не были реализованы.

Основанный в 1959 году завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» (г. Великие Луки, Псковская область) является одним из крупнейших российских производителей электротехнического оборудования для электроэнергетики, нефтяной, газовой, добывающей и обрабатывающей промышленности, железных дорог, метрополитена, сельского и городского хозяйства. Перечень выпускаемого оборудования составляет более 400 наименований и охватывает все классы напряжений от 0,38 до 750 кВ. Основными клиентами ЗАО «ЗЭТО» являются крупнейшие компании России, такие как Россети, ФСК ЕЭС, РусГидро, РЖД, Газпром, Новатек, Роснефть, Лукойл, Транснефть, Интер РАО ЕЭС, Росэнергоатом, НЛМК, Металлоинвест, Норникель, Сибур и многие другие. Экспортные поставки осуществляются в страны ЕврАзЭС, ЕС, Ближнего Востока, Северной Африки, Латинской Америки. ЗАО «ЗЭТО» входит в перечень системообразующих организаций Министерства промышленности и торговли РФ в категории «Энергетическое машиностроение, электрическая и кабельная промышленность» и является якорным резидентом «Промышленного электротехнического кластера Псковской области» и Технопарка «Электрополис».