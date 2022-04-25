«Россети» реконструировали «Советско-Соснинскую» подстанцию в Томской области

© aif-s3.aif.ru

ПАО «Российские сети» завершило реконструкцию подстанции «Советско-Соснинская», которая обеспечивает электроэнергией предприятия компании «Томскнефть» и потребителей Стрежевого с населением более 40 тыс. человек. Подстанция входит в тройку крупнейших в Томской области, сообщили в пресс-службе компании «Россети Сибирь».

Помимо добывающих предприятий крупным потребителем объекта является головная перекачивающая станция трубопровода Александровское — Томск — Анжеро-Судженск, который обеспечивает доступ томской нефти в магистральную нефтепроводную систему страны.

Инвестиции «Россети ФСК ЕЭС» в проект составили 155 млн рублей. Благодаря модернизации силового оборудования, внедрению новых микропроцессорных защит специалисты повысили надежность энергообъекта. В частности, подстанцию оснастили микропроцессорными комплексами РЗА, выполняющими защиту замененного трансформатора от коротких замыканий. Оборудование произвели в России.