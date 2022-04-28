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Производство

Производство конструкционных эпоксидных клеев в Липецкой области

 © Фото из открытых источников

Компания «Elastomeric Systems» — это отечественный производитель, мы производим и продаем такие товары как:

  • Гидроизоляционные мастики (на основе акрила, битума, каучука, ПВХ, полиуретана);
  • Эпоксидные полы;
  • Акриловые краски;
  • Грунтовки;
  • Однокомпонентные и двухкомпонентные эпоксидные клеи;
  • Гидроизоляционные мастики для пассажирских и грузовых фургонов;
  • Автохимия.

Преимущества:

  • Качественное российское и зарубежное сырье;
  • Оптимальное соотношение цены качества;
  • Международные стандарты качества;
  • Наличие лаборатории на производстве по разработке продукции и контролю качества;
  • Инновационное оборудование;
  • Квалифицированный персонал

  •  © Фото из открытых источников

Год назад на производстве «Elastomeric Systems» в Липецке была запущена новая производственная линия промышленных клеевых материалов, в частности однокомпонентных и двухкомпонентных эпоксидных клеев под брендом «RuBond».

На сегодняшний день, наш клеевой портфель уже представлен широкой линейкой индустриальных эпоксидных клеев, но мы продолжаем разрабатывать и добавлять новые позиции в каталоги.

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

Эпоксидные клеи Rubond способны выступить аналогами подобных иностранных составов, не уступая им по техническим характеристикам, но при этом стоимость на порядок ниже, чем у иностранных образцов.

Часть производственного комплекса занимает регулярно пополняемый склад, что позволяет гарантировать минимальные сроки выполнения заказов.

Собственный проектный отдел, штат инженеров-химиков и отлаженное производство позволяют компании разрабатывать новые клеевые составы, под индивидуальное ТЗ заказчика.

Компания Elastomeric Systems имеет возможность обеспечить оперативный, бесперебойный выпуск своей продукции по гибким ценам.

 © Фото из открытых источников

Продукция «Rubond» успешно применяется в таких областях промышленности, как:

 — Аэрокосмическая промышленность; — Электроника; — Энергетика; — Нефтехимическая промышленность; — Автомобильная промышленность; — Судостроение; — Производство оптики; — Приборостроение; — Изготовление изделий из композитов; — Производство электроприборов и бытовой техники; — Производство ж/д техники; — Оборонная деятельность; и др.

 © Фото из открытых источников

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  • Нет аватара srozmirovich
    28.04.2212:02:55

    Правильное направление импортозамещения, отечественный производитель, собственная разработка — всё супер!     Но почему везде сплошные англицизмы: Elastomeric Systems, Rubond, Cargosil и т. п. Это ведь прежде всего, как я понимаю, для отечественного рынка производится. P. S. Особенно порадовала в каталоге резиновая краска REZINKA    

    Отредактировано: srozmirovich~12:27 28.04.22
    #1250200
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