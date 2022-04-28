Производство конструкционных эпоксидных клеев в Липецкой области

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Компания «Elastomeric Systems» — это отечественный производитель, мы производим и продаем такие товары как:

Гидроизоляционные мастики (на основе акрила, битума, каучука, ПВХ, полиуретана);

Эпоксидные полы;

Акриловые краски;

Грунтовки;

Однокомпонентные и двухкомпонентные эпоксидные клеи;

Гидроизоляционные мастики для пассажирских и грузовых фургонов;

Автохимия.

Преимущества:

Качественное российское и зарубежное сырье;

Оптимальное соотношение цены качества;

Международные стандарты качества;

Наличие лаборатории на производстве по разработке продукции и контролю качества;

Инновационное оборудование;

Квалифицированный персонал

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Год назад на производстве «Elastomeric Systems» в Липецке была запущена новая производственная линия промышленных клеевых материалов, в частности однокомпонентных и двухкомпонентных эпоксидных клеев под брендом «RuBond».

На сегодняшний день, наш клеевой портфель уже представлен широкой линейкой индустриальных эпоксидных клеев, но мы продолжаем разрабатывать и добавлять новые позиции в каталоги.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Эпоксидные клеи Rubond способны выступить аналогами подобных иностранных составов, не уступая им по техническим характеристикам, но при этом стоимость на порядок ниже, чем у иностранных образцов.

Часть производственного комплекса занимает регулярно пополняемый склад, что позволяет гарантировать минимальные сроки выполнения заказов.

Собственный проектный отдел, штат инженеров-химиков и отлаженное производство позволяют компании разрабатывать новые клеевые составы, под индивидуальное ТЗ заказчика.

Компания Elastomeric Systems имеет возможность обеспечить оперативный, бесперебойный выпуск своей продукции по гибким ценам.

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Продукция «Rubond» успешно применяется в таких областях промышленности, как:

— Аэрокосмическая промышленность; — Электроника; — Энергетика; — Нефтехимическая промышленность; — Автомобильная промышленность; — Судостроение; — Производство оптики; — Приборостроение; — Изготовление изделий из композитов; — Производство электроприборов и бытовой техники; — Производство ж/д техники; — Оборонная деятельность; и др.

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