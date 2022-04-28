Производство конструкционных эпоксидных клеев в Липецкой области
Компания «Elastomeric Systems» — это отечественный производитель, мы производим и продаем такие товары как:
- Гидроизоляционные мастики (на основе акрила, битума, каучука, ПВХ, полиуретана);
- Эпоксидные полы;
- Акриловые краски;
- Грунтовки;
- Однокомпонентные и двухкомпонентные эпоксидные клеи;
- Гидроизоляционные мастики для пассажирских и грузовых фургонов;
- Автохимия.
Преимущества:
- Качественное российское и зарубежное сырье;
- Оптимальное соотношение цены качества;
- Международные стандарты качества;
- Наличие лаборатории на производстве по разработке продукции и контролю качества;
- Инновационное оборудование;
- Квалифицированный персонал
Год назад на производстве «Elastomeric Systems» в Липецке была запущена новая производственная линия промышленных клеевых материалов, в частности однокомпонентных и двухкомпонентных эпоксидных клеев под брендом «RuBond».
На сегодняшний день, наш клеевой портфель уже представлен широкой линейкой индустриальных эпоксидных клеев, но мы продолжаем разрабатывать и добавлять новые позиции в каталоги.
Эпоксидные клеи Rubond способны выступить аналогами подобных иностранных составов, не уступая им по техническим характеристикам, но при этом стоимость на порядок ниже, чем у иностранных образцов.
Часть производственного комплекса занимает регулярно пополняемый склад, что позволяет гарантировать минимальные сроки выполнения заказов.
Собственный проектный отдел, штат инженеров-химиков и отлаженное производство позволяют компании разрабатывать новые клеевые составы, под индивидуальное ТЗ заказчика.
Компания Elastomeric Systems имеет возможность обеспечить оперативный, бесперебойный выпуск своей продукции по гибким ценам.
Продукция «Rubond» успешно применяется в таких областях промышленности, как:
— Аэрокосмическая промышленность; — Электроника; — Энергетика; — Нефтехимическая промышленность; — Автомобильная промышленность; — Судостроение; — Производство оптики; — Приборостроение; — Изготовление изделий из композитов; — Производство электроприборов и бытовой техники; — Производство ж/д техники; — Оборонная деятельность; и др.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.
28.04.2212:02:55