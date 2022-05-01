Новую производственную линию запустили на подмосковном заводе по выпуску электроники

© mii.mosreg.ru

Контрактный производитель электроники Dannie запустил новую производственную линию на своем предприятии в Электростали. Автоматизированная линия поверхностного монтажа (SMT-линия) предназначена для автоматической установки и пайки электронных компонентов на плату. Инвестиции в проект составили около 70 млн рублей.

«Производственную деятельность в Подмосковье российская компания Dannie начала в прошлом году и сейчас продолжает развивать производство. Общий объем инвестиций в проект по созданию завода в Электростали превышает 100 млн рублей. Сегодня это полноценное контрактное производство электроники, востребованной отечественными производителями», — отметили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В состав оборудования новой линии последнего поколения ASM Assembly Systems входят автоматический трафаретный принтер, система контроля качества нанесения паяльной пасты, автоматы установки компонентов, система автоматического оптического контроля после пайки. Производительность линии составляет более 70 тысяч компонентов в час.

На предприятии Dannie уже функционировали две линии финальной сборки, сейчас добавилась третья производственная линия. Сегодня компания является контрактным производителем электроники полного цикла.