На российских предприятиях запущена новая техника производства УЗТМ-КАРТЭКС

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Как сообщила пресс-служба УЗТМ-КАРТЭКС, во второй половине мая 2022 года крупнейшая на Дальнем Востоке золотодобывающая компания АО «Золоторудная Компания Павлик», которая завершает строительство второй очереди золотоизвлекательной фабрики и в связи с ее запуском планирует вдвое увеличить добычу золота ,ввела в эксплуатацию первый электрический экскаватор отечественного производства — ЭКГ-20КМ-ХЛ производства ООО «ИЗ-КАРТЭКС им. П. Г. Коробкова», в котором по сравнению с базовой моделью увеличен с 20 до 25 куб.м. объем ковша.

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В первой половине мая 2022 года пресс-служба пресс-служба УЗТМ-КАРТЭКС сообщила, что на Гайском горно-обогатительном комбинате в рамках модернизации производства введена в промышленную эксплуатацию шаровая барабанно-мельница МШЦ-3600×4000 объемом 36 м3, массой 163000 кг и двигателем мощностью 1000 кВт производства ПАО «Уралмашзавод», в отделении флотации главного корпуса Обогатительной фабрики.

Новая мельница с автоматическим управлением укомплектована резиновой футеровкой, что позволит повысить эксплуатационные характеристики оборудования и упростить его ремонт.