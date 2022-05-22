Российский завод выпустил новую прицепную технику

© bonum-trailer.ru

Машиностроительный завод БОНУМ, являющийся производителем емкостно-наливной техники, поставщиком полуприцепов-цистерн для крупнейших топливных, строительных, транспортных компаний России и СНГ, а с 2018 года в Ростове-на-Дону осуществляющий выпуск прицепов и полуприцепов для перевозки сельхоз грузов, представил новую облегченную модель четырехосного бортового зерновоза BONUM с боковой выгрузкой, с возможностью перевозки до 29 тонн зерна.

Ранее завод освоил выпуск трех моделей бортовых зерновозов зерновозов объемом 46-60 куб.м., две модели общей массой 7,2 тонны и одна облегченная модель массой 5,9 тонн.

Также завод выпустил ранее три модели самосвальных зерновозов объемом 45-58 куб.м и снаряженной массой от 6,5 тонн, 47,5 — 58 куб.м и снаряженной массой от 6840 кг, 46 — 58 куб м. и снаряженной массой от 7,9 тонн.

© bonum-trailer.ru

Во второй половине мая 2022 года пресс-служба завода Бонум сообщила о выпуске новой модели открытого трехосного бортового полуприцепа (914296-06) снаряженной массой 5,9 тонн, предназначенного для перевозки строительных материалов, металлопроката, паллет, крупногабаритных изделий.

Ранее завод выпускал две модели трехосных тентованных прицепов снаряженной массой 6,7 тонн и 6,78 тонн.