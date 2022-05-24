Гигантский цех для завода «Арктик СПГ-2»

В начале мая 2022 года в Белокаменке был запущен самый большой в России производственный цех. Это первый в мире завод по серийному производству линий сжижения природного газа, установленных на платформах гравитационного типа. Предприятие, на котором круглосуточно будут трудиться более 5 тысяч человек, является частью Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений проекта «Арктик СПГ-2».

Наша компания участвовала в проектировании и комплексной поставке оборудования цеха № 105. Это самый большой окрасочный комплекс в мире! Наверно, как два футбольных поля! Здесь установлена одна дробеструйная и три окрасочно-сушильные камеры. Мы посетили завод в прошлом году. Но, по разным причинам, откладывали выпуск полноценного материла. По данным на июль 2021 года общие затраты на проект составят 21 миллиард долларов. В строительстве участвуют компании из России, Китая, Франции и Японии.

Перспективы глобальные. Проект предполагает строительство на Гыданском полуострове в ЯНАО трех линий по сжижению природного газа мощностью 6,6 млн т в год каждая. Это место называется центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. Центр является ключевым объектом для создаваемой в России отрасли по производству СПГ-оборудования: на его площадке осуществляется производство оснований гравитационного типа (ОГТ), интеграция СПГ-оборудования, строительство крупногабаритных модулей и производство линий сжижения на ОГТ.

К строительству привлечено более 100 российских производителей. Часть их высокотехнологичной продукции создана специально для проекта и не имеет аналогов в России. Центр состоит из пяти основных секторов: площадка ОГТ, включая 2 сухих дока, площадка верхних строений, объекты морской инфраструктуры, объекты инженерного обеспечения, жилой комплекс, административные объекты. Основания гравитационного типа впервые производятся на территории России. И это круто. Локализация в нашей стране. Из-за этого цена на строительство дешевле.

Габариты создаваемых заводов, конечно, впечатляют! Каждая железобетонная платформа будет размером 300×150×30 метров, вес 480 тысяч тонн. Верхнее строение будет насчитывать 15 модулей. По данным на июль 2021 года, благодаря новому заводу планируется увеличить экспорт газа из России на 65%. Поставка продукции завода «Арктик СПГ 2» на международные рынки будет осуществляться газовозами ледового класса, которые позволят доставлять СПГ на азиатские рынки по Северному морскому пути через перевалочный терминал на Камчатке, а на европейские рынки — через СПГ-терминал в Мурманской области. Проект «Арктик СПГ 2» выйдет на полную мощность уже в 2025 г. Запуск первой линии запланирован на 23 год.

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