Центр «Авангард» открыли в Башкирии

Радий Хабиров принял участие в открытии учебно-методического центра «Авангард» в Чишминском районе © glavarb.ru

Республика Башкортостан

с. Алкино

1 июня в Чишминском районе состоялось открытие учебно-методического центра «Авангард», который создали на территории военно-патриотического парка «Патриот». Центр будет принимать школьников для прохождения учебных сборов. На 2022 год сформировали график из 19 пятидневных смен. Также здесь будут проходить 12-дневные смены для воспитанников военно-патриотических клубов в возрасте от 14 до 18 лет.

Радий Хабиров принял участие в открытии учебно-методического центра «Авангард» в Чишминском районе © glavarb.ru

Для проведения занятий на территории парка «Патриот» построили парашютно-десантную вышку, различные спортивные сооружения. В парке создадут и лётный полигон для обучения операторов беспилотных летательных аппаратов.

© glavarb.ru

© glavarb.ru

Также открыли музей, где представлены образцы военной формы разных лет, модели танков и бронетехники. Вскоре здесь появится экспозиция, посвящённая боевой авиации. Курсанты также могут ознакомиться с биографиями выдающихся воинов республики, которые участвовали в Великой Отечественной войне, локальных военных конфликтах, а также в специальной военной операции на Украине.

© glavarb.ru

© glavarb.ru

© glavarb.ru

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