«Уралтрансмаш» отправил в Белоруссию новую партию модернизированных САУ 2С3М «Акация»
Белорусская армия в ближайшее время получит новую партию модернизированных самоходных артиллерийских установок 2С3М «Акация», прошедших капитальный ремонт на «Уральском заводе транспортного машиностроения». На предприятии прошла церемония отправки эшелона с усовершенствованной техникой в Белоруссию.
Предприятие провело модернизацию новой партии белорусских САУ в рамках нового контракта, заключенного летом прошлого года. До этого УЗТМ в течение 2021 года отправил белорусам две партии самоходок, прошедших капитальный ремонт в рамках контракта 2020 года.
В ходе модернизации усовершенствованы средства связи, повышена скорострельность и увеличен боекомплект, а также проведены работы по полному импортозамещению. Ранее сообщалось, что в ходе капитального ремонта модернизация касалась двигателя, корпуса машины, а также артиллерийской части и противооткатного устройства. Отмечалось, что срок службы самоходных гаубиц продлевается, а их техническое состояние после ремонта «максимально приближенно» к новым установкам.
САУ 2С3М2 «Акация» — самоходная артиллерийская установка калибра 152 мм. Базовый вариант САУ поступил на вооружение советской армии в 1971 году. В конце 1970-х годов САУ были модернизированы до стандарта 2С3М, а затем 2С3М1, получив новую систему управления огнем и средства связи. В 2004-2009 годах часть «Акаций» была усовершенствована до уровня 2С3М2.
Масса модернизированной САУ составляет 27 тонн, дальность эффективного огня — от 17 до 20 км в зависимости от типа боеприпасов. Основное предназначение — уничтожение и артиллерии, танков, самоходных орудий и другой бронированной техники, разрушение полевых и долговременных оборонительных сооружений.
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