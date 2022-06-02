Новый экскаватор-погрузчик AGB 3CR российского производства

В Москве прошла Международная выставка с названием CTT EXPO 2022. На этой выставке компания AGB Construction Machinery продемонстрировала новый экскаватор-погрузчик AGB 3CR. И эта модель уже доступна для заказа.

Экскаватор-погрузчик AGB 3CR © machineryline.by

С российского рынка ушли различные иностранные корпорации. Это сильно сказалось на рынке функциональной техники. К тому же такая ситуация привела к дефициту запчастей и срыву сроков поставок от поставщиков. На этом фоне очень важным моментом является импортозамещение и особенно касаемо промышленного производства.

Благодаря технике AGB в России можно отказаться от зарубежной техники. Так рассуждает директор компании AGB Construction Machinery.

В разработке экскаватора-погрузчика AGB 3CR принимал участие Московский автомобильно-дорожный государственный университет, более известный как МАДИ. Конструкторы позаботились о том, чтобы взаимозаменяемость запасных частей импортного типа у AGB 3CR уже превышает 90%.

Рабочая масса экскаватора-погрузчика AGB 3CR составляет 8400 кг. Его комплектация подразумевает наличие ковша объемом 1 м3. Инженеры внедрили гидравлическую линию под разное навесное оборудование. Также модель отличается наличием быстросъёмной каретки для замены навесного оборудования. Внедрена система охлаждения двигателя и гидравлическая система высокой производительности.

Для заказа доступны AGB 3CR с тремя разными двигателями. Но информация есть пока только о двух. Первый — это Cummins QSB российского производства с объемом 4.5 л. Его мощность варьируется от 74 до 94 кВт, а максимальный крутящий момент 480 Нм при 2200 оборотах в минуту. Второй — Cummins 4BTA объёмом 3.4 литра. Мощность от 85 до 94 л.с. и максимальный крутящий момент 460 Нм.

Производитель AGB Construction Machinery установил на экскаватор-погрузчик AGB 3CR равновеликие и управляемые колёса. Задние и передние колеса могут одновременно поворачиваться в разных направлениях. Это позволяет передвигаться крабовым ходом в местах со сложными для разработки грунтами.

Оператор будет находиться в комфортной кабине, где была серьезно продумана эргономика. Экскаватор-погрузчик AGB 3CR способен копать на глубину до 5990 миллиметров. Угол поворота ковша составляет 201 градус. Максимальная же грузоподъёмность на полном вылете равна 1451 кг.