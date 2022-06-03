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Производство

На Новотроицком содовом заводе запустили новую очередь производства строительной извести

Производство извести на Новотроицком содовом заводе расширено — запущена вторая вращающаяся печь. Первая печная очередь начала работать в конце 2019 года. Новый продукт высокого качества получают из известняка мелкой фракции, который образуется при производстве соды. Остатки сырья загружают в новую вращающуюся печь обжига, на выходе получается продукт с новыми качествами.

 © regnum.ru

Как отмечает директор ООО «НСЗ» Евгений Кошкин, новотроицкая известь — с фракционным составом 10-40 мм, она пользуется особым спросом в металлургии и строительстве.

На предприятии открыты 20 новых рабочих мест со средней зарплатой 45 тысяч рублей. Инвестиции в проект превысили 120 млн рублей. В планах предприятия — окупить затраты за 8 месяцев. С запуском второй очереди объёмы производства извести вырастут до 400 тонн в сутки — 140 тысяч тонн в год.
Источник: https://ria56.ru/posts/na-novotroic...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Оренбургская область, Новотроицк, химическая промышленность, новое производство
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