«Завод СпецАгрегат» выпустил новую модель ВКДМ на шасси КАМАЗ

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Как сообщила пресс-служба челябинской компании «Завод СпецАгрегат», в начале июня заводом была изготовлена и отправлена заказчику в Москву первая партия новых тоннелемоечных комплексов на шасси КАМАЗ, которые были разработаны компанией на замену итальянских и германских аналогов и предназначены для мойки дорожного полотна, стен и потолков тоннелей, а также ремонта дорог.

Новая всесезонная комбинированная дорожная машина оснащена КМУ с максимальной грузоподъемностью 3300 кг и максимальным гидравлическим вылетом стрелы — 9,6 м.

ВМКД-2015 тоннелемоечная машина на шасси 65115 © zavodsa.ru

Ранее заводом был освоен выпуск десяти моделей ВКДМ на шасси КАМАЗ, Урал, Урал Некст, а именно ВКДМ-2015(К8) и ВКДМ-2015(К9) на шасси КАМАЗ 6520, ВКДМ-2015(У4) на шасси Урал Некст и ВКДМ-2105(У6) на шасси УРАЛ 73945 (6*4), ВМКД-2015 тоннелемоечная машина на шасси КАМАЗ 65115, ВМКД-2015(К7) на шасси КАМАЗ 6520-53, аэродромная комбинированная поливомоечная машина на шасси УРАЛ-43206-4151-79 УРАЛ НЕКСТ 43206-6151-71,ВМКД на шасси УРАЛ НЕКСТ 73945 с самосвальным кузовом.