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Погулял по заводу Кastamonu

 © zen.yandex.ru

Группа компаний Кastamonu специализируется на производстве древесных плит МДФ, ДСП, ламинированных напольных покрытий. Это один из крупнейших компаний по деревопереработке в мире. 18 заводов в 7 странах: Турции, России, Италии, Румынии, Болгарии, Боснии и Герцеговине, и США. Сегодня это крупнейший производитель ламината в России, и один из самых больших резидентов ОЭЗ «Алабуга». Компания не собирается уходить из России, наоборот, строит тут третью очередь.

Смотрите видео о том, как делают МДФ и ламинат

©Видео с youtube.com
Источник: https://zen.yandex.ru/profile/editor/sdelanounas.ru

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алабуга, Кastamonu
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