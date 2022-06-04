Погулял по заводу Кastamonu

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Группа компаний Кastamonu специализируется на производстве древесных плит МДФ, ДСП, ламинированных напольных покрытий. Это один из крупнейших компаний по деревопереработке в мире. 18 заводов в 7 странах: Турции, России, Италии, Румынии, Болгарии, Боснии и Герцеговине, и США. Сегодня это крупнейший производитель ламината в России, и один из самых больших резидентов ОЭЗ «Алабуга». Компания не собирается уходить из России, наоборот, строит тут третью очередь.

Смотрите видео о том, как делают МДФ и ламинат

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