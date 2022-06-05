Объединение алтайских компаний «Алмаз» представило новые модели сельхозтехники

VITA СЗ-5,4 © rosspetsmash.ru

Как сообщила пресс-служба ассоциации «Росспецмаш», входящее в ассоциацию объединение алтайских компаний «Алмаз» (Рубцовский завод запасных частей, Алтайский научно-исследовательский институт технологии машиностроения, Рубцовский проектно-конструкторский технологический институт, отвечающий за проектирование и запуск в серийное производство техники и запасных частей, торговый дом «Алмаз», занимающийся сбытом и продвижением торговой марки), в начале марта 2022 года представило новые модели почвообабатывающих машин.

В частности были представлены следующие модели:

1.

© rosspetsmash.ru

Универсальная механическая зернотуковая сеялка VITA СЗ-5,4, укомплектованная системой контроля высева семян и предназначеная для рядового посева семян зерновых (пшеница, рожь, ячмень, овес), зернобобовых (горох, фасоль, соя, чечевица, бобы, чина, нут, люпин) и мелкосемянных (рапс, лён) культур с одновременным внесением минеральных удобрений.

Зернотуковая прессовая сеялка VITA СЗП-3,6А © rosspetsmash.ru

Ранее компанией был освоен выпуск зернотуковой прессовой сеялки VITA СЗП-3,6А, предназначеной для рядового посева семян зерновых культур, бобовых культур с одновременным внесением в засеваемые рядки гранулированных минеральных удобрений.

2.

PERESVET ППО-(8+1)-35 © rosspetsmash.ru

Модернизированный оборотный плуг PERESVET ППО-(8+1)х35, предназначенный для современных энергонасыщенных тракторов, мощностью до 420 л.с.

© rosspetsmash.ru

А также представлен модернизированный плуг PERESVET ППО-8×35.

У модернизированных плугов была повышена надежность болтовых соединений плугов, установлены дополнительные усиленные кронштейны, установлено более широкое заднее полевое колесо (520 мм).

Кроме этого, были внедрены улучшения, облегчающие регулировку плугов, изменена конструкция навески — теперь плуги могут агрегатироваться с тракторами с системой автоматической регулировки глубины обработки .

Ранее компания освоила выпуск семи моделей оборотных плугов.

3.

БОРОНА ДИСКОВАЯ ПРИЦЕПНАЯ ЧЕТЫРЕХРЯДНАЯ СКЛАДНАЯ DANA БДП-6×4-МТМ © rosspetsmash.ru

Четырехрядная дисковая прицепная борона DANA БДП- 6×4 с шириной захвата 5,9 м и производительностью до 7,2 гектара в час предназначена для ресурсосберегающей предпосевной и основной обработки почвы на глубину до 15 см под зерновые, технические и кормовые культуры. Применяется для измельчения, выравнивания и уплотнения почвы, омоложения лугов и пастбищ. Уничтожает сорняки, измельчает пожнивные остатки после уборки посевных культур.

4.

ЛЕМЕШНЫЙ ПЯТИКОРПУСНОЙ НАВЕСНОЙ ПЛУГ FINIST ПЛН-5-35 © rosspetsmash.ru

Лемешный пятикорпусной навесной плуг FINIST ПЛН 5-35 с шириной захвата 1,75 м и производительностью до 1,6 гектара в час, предназначенный для отвальной обработки почв под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см.

Агрегатируется с тракторами мощностью 155-180 л.с.: Т-150, МТЗ-1523 и проч.

Новая модель стала девятой в линейке лемешных плугов FINIST, выпускаемых компанией.