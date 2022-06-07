В Приморском крае введена в работу новая электрическая тяговая подстанция Шмаковка
В Приморском крае введена в работу новая электрическая тяговая подстанция Шмаковка, которая позволит улучшить тяговое электроснабжение и снять последнее ограничение на вождение тяжеловесных поездов на восточной части Транссиба
«В рамках первоочередных мероприятий развития объектов Восточного полигона завершено строительство тяговой подстанции, с вводом в эксплуатацию которой увеличится пропускная способность участка Архара — Находка с 80 до 123 пар поездов, в том числе грузовых — с 75 до 88 пар поездов в сутки. Кроме того, это один из основных объектов для внедрения системы интервального регулирования движения поездов на участке Хабаровск — Уссурийск — Смоляниново — Находка», — отметили в Правительстве России.
При возведении объекта на станции Шмаковка были выполнены монтаж металлоконструкций, воздушных и кабельных линий электропередач, силового электрического оборудования. Современные системы телеуправления, диагностики и сбора информации позволят удаленно вести контроль и управлять оборудованием подстанции.
Построенный объект электроснабжения обеспечит снижение межпоездного интервала на участке Ружино — Свиягино для тяжеловесных поездов (6300 и 7100 т) с 15 до 10 минут, что позволит увеличить провозную способность на 1,6 млн тонн в год.
Одной из главных целей развития инфраструктуры Восточного полигона является увеличение провозной и пропускной способности железнодорожных магистралей в направлении тихоокеанских портов и международных пограничных пунктов пропуска Дальнего Востока.
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