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Авиация

В Ульяновске совершил первый полёт очередной Ил-76МД-90А

 © www.flightradar24.com

7 июня в Ульяновске совершил первый полёт Ил-76МД-90А с бортовым номером RF-78664 (0209).Воздушное судно построено в рамках контракта с Министерством обороны Российской Федерации.

Это четвёртый тяжелый транспортный самолет, собранный на новой поточной линии сборки на ульяновском АО «Авиастар-СП».

 © www.flightradar24.com

Фото:https://aviaforum.ru/threads/il-76-i-il-476.27560/page-120
Источник: https://www.flightradar24.com

Ил-76МД-90А, «Авиастар-СП", ОАК
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